BH: caminhonete invade contramão, bate em 3 carros e capota na Via Expressa

Uma caminhonete invadiu a contramão, atingiu três veículos e capotou na Via Expressa, próximo à Arena MRV, no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (2/10). O acidente aconteceu na pista sentido Centro da capital mineira. Cinco pessoas se feriram.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a caminhonete estava a caminho do Centro de Belo Horizonte, quando invadiu a contramão e acertou os demais carros. Não foi informado o que poderia ter causado esse descontrole da direção.

Todas as pessoas envolvidas no incidente foram atendidas conscientes e sem ferimentos graves. A via está parcialmente bloqueada nos dois sentidos.

O Corpo de Bombeiros também esteve presente no local e e ajudou no atendimento às vítimas.

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Uma delas foi levada por uma ambulância particular para o Hospital João XXIII. O Samu também se encontra na Via Expressa para o atendimento das demais vítimas.