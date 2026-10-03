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MORTE NAS ESTRADAS

Acidente com Corolla, Hilux e carreta termina com morte na BR-262

Colisão aconteceu próximo ao trevo de São Gonçalo do Pará; passageiro do Corolla morreu e motorista ficou gravemente ferido

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/10/2026 08:36 - atualizado em 03/10/2026 08:37

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Batida entre carro, caminhonete e carreta deixa um morto na BR-262
Batida entre carro, caminhonete e carreta deixa um morto na BR-262 crédito: PRF/Reprodução

Uma colisão envolvendo um carro, uma caminhonete e uma carreta deixou uma pessoa morta e outras duas feridas nessa sexta-feira (2/10), na BR-262, em São Gonçalo do Pará, na Região Centro-Oeste de Minas.

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Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h30, na altura do km 575,4 da rodovia, no trevo de São Gonçalo do Pará.

A ocorrência envolveu um Toyota Corolla, com placas de Itabira (MG), uma Toyota Hilux, de Aracaju (SE), e uma carreta Mercedes-Benz Actros, de Belo Horizonte.

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De acordo com a PRF, o acidente foi uma colisão transversal.

O passageiro que estava no Corolla morreu. Já o motorista do veículo sofreu ferimentos graves. Uma terceira pessoa envolvida no acidente teve ferimentos leves.

Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas nem informações sobre a dinâmica que provocou a colisão.

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Passageiro morre e motorista fica gravemente ferido em batida na BR-262
Passageiro morre e motorista fica gravemente ferido em batida na BR-262 PRF/Reprodução

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