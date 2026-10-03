Acidente com Corolla, Hilux e carreta termina com morte na BR-262

Uma colisão envolvendo um carro, uma caminhonete e uma carreta deixou uma pessoa morta e outras duas feridas nessa sexta-feira (2/10), na BR-262, em São Gonçalo do Pará, na Região Centro-Oeste de Minas.

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Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h30, na altura do km 575,4 da rodovia, no trevo de São Gonçalo do Pará.

A ocorrência envolveu um Toyota Corolla, com placas de Itabira (MG), uma Toyota Hilux, de Aracaju (SE), e uma carreta Mercedes-Benz Actros, de Belo Horizonte.

De acordo com a PRF, o acidente foi uma colisão transversal.

O passageiro que estava no Corolla morreu. Já o motorista do veículo sofreu ferimentos graves. Uma terceira pessoa envolvida no acidente teve ferimentos leves.

Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas nem informações sobre a dinâmica que provocou a colisão.

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