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TRÁFICO DE DROGAS

Grande BH: compartimento secreto esconde skunk e cocaína em carro na BR-262

Dois homens, de 45 e 56 anos, foram presos em flagrante durante fiscalização da PRF na altura de Florestal, na Região Metropolitana

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/10/2026 08:55

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PRF encontra skunk e cocaína em compartimento oculto de carro
PRF encontra skunk e cocaína em compartimento oculto de carro na BR-262 crédito: PRF/Reprodução

Dois homens, de 45 e 56 anos, foram presos com skunk, pasta base e cloridrato de cocaína escondidos em um compartimento oculto de um veículo na noite dessa quarta-feira (30/9) na BR-262, em Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem ocorreu por volta das 19h40 na altura do km 384 da rodovia.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais encontraram substâncias semelhantes a skunk, pasta base de cocaína e ela em pó escondidas em um compartimento oculto.

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A PRF não informou a quantidade de drogas apreendidas nem detalhou em qual parte do veículo o compartimento havia sido instalado.

Os dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

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A dupla e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Federal, em Belo Horizonte, para as providências cabíveis.

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