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Pampulha: idosa é feita refém durante roubo à casa

Segundo os proprietários do imóvel, prejuízo dos itens roubados somam R$100 mil

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Estado de Minas
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Repórter
02/10/2026 18:22

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Viatura da PMMG
A vítima informou que foi amarrada e ameaçada crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher, de 61 anos, foi feita refém durante um roubo a uma casa, no Bairro Bandeirantes, na Pampulha, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/10). Ela trabalhava no imóvel quando foi abordada por quatro homens armados.

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A ocorrência foi registrada por volta das 10h. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava trabalhando no fundo do terreno quando o quarteto a surpreendeu. Ela foi amarrada a uma cadeira com lacres de plástico e ameaçada.

Ainda segundo o depoimento, enquanto dois suspeitos vasculhavam o local e roubavam diversos objetos, a outra dupla ficou ao lado da vítima perguntando se havia algum cofre na casa. Em seguida, o grupo levou a idosa para dentro da casa, a trancaram em um banheiro e fugiram. 

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A vítima também contou que assim que percebeu que estava sozinha, conseguiu sair do cômodo e pedir ajuda a um vizinho. Imagens de câmera de segurança registraram o momento da fuga do grupo. Os suspeitos estavam em um veículo Volkswagen T-Cross, com placa clonada. 

Os proprietários do imóvel foram acionados. Em uma primeira análise eles constataram que além das chaves da casa e o controle do portão de entrada, foram furtados outros itens que juntos somam prejuízo de R$ 100 mil. 

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Conforme a corporação, ninguém foi preso até o momento. As circunstâncias do caso estão sendo investigadas.

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