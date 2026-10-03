Homem é assassinado com tiro no pescoço na Região Leste de BH

Um homem de 44 anos, conhecido como “Leozinho”, foi assassinado a tiros nessa sexta-feira (2/10), no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 10h35, na Rua Desembargador Bráulio.

Uma equipe da PM passava por uma rua próxima quando ouviu um disparo de arma de fogo e percebeu populares correndo pela região. Na sequência, os militares viram um homem usando capacete branco correr pela rua com uma arma nas mãos.

O suspeito embarcou na garupa de uma Honda XRE preta e fugiu em direção à Avenida dos Andradas.

Os policiais iniciaram buscas pela região, mas não conseguiram localizar os envolvidos. Ao retornarem ao local do crime, encontraram cápsulas deflagradas espalhadas pelo chão.

Vítima foi socorrida por familiares

Quando os militares chegaram ao endereço, a vítima já havia sido colocada em um Fiat Siena e levada por familiares para receber atendimento médico.

A equipe seguiu até a Upa Leste, onde foi informada de que o homem tinha morrido. Segundo a ocorrência, ele foi atingido por dois disparos, sendo um no pescoço e outro no braço esquerdo.

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Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A autoria e a motivação do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.