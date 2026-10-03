Venda Nova: morador é encontrado carbonizado dentro de casa em BH

Uma pessoa foi encontrada carbonizada dentro de uma casa durante um incêndio na madrugada deste sábado (3/10), no Bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, duas equipes foram acionadas por volta das 4h45 para combater as chamas.

Inicialmente, os bombeiros receberam a informação de que o incêndio estaria relacionado a um atrito familiar, mas não havia relatos sobre possíveis vítimas.

Quando as equipes chegaram ao endereço, encontraram a residência tomada pelas chamas. Durante o combate ao incêndio, os militares localizaram uma pessoa carbonizada dentro do imóvel.

Devido às condições em que o corpo foi encontrado, não foi possível identificar a vítima no local, inclusive quanto ao sexo.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e realizaram o rescaldo para eliminar possíveis novos focos de incêndio.

A Polícia Militar (PM) ficou responsável pela preservação do local. A perícia da Polícia Civil e a Defesa Civil também foram acionadas.

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As circunstâncias do incêndio e a informação inicial de um possível atrito familiar ainda serão apuradas.