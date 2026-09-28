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GRANDE BH

Incêndio atinge galpão de empresa de recicláveis às margens da BR-381

Fogo atingiu galpão no Bairro Morada do Trevo, em Betim. Bombeiros realizaram o rescaldo durante a madrugada. Não há registro de vítimas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/09/2026 09:26

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Quando as equipes chegaram, os funcionários já estavam fora do imóvel
Quando as equipes chegaram, os funcionários já estavam fora do imóvel crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um incêndio atingiu o galpão de uma empresa de materiais recicláveis às margens da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da madrugada desta segunda-feira (28/9).

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na altura do km 499 da rodovia, no Bairro Morada do Trevo.

Quando as equipes chegaram, os funcionários já estavam fora do imóvel. Não houve registro de vítimas.

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Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e iniciaram o trabalho de rescaldo, procedimento realizado para eliminar possíveis focos de incêndio e evitar que o fogo volte a se espalhar.

Uma retroescavadeira auxilia nos trabalhos de rescaldo. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio nem sobre a extensão dos danos no galpão.

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Matéria em atualização

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