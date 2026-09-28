Incêndio atinge galpão de empresa de recicláveis às margens da BR-381

Um incêndio atingiu o galpão de uma empresa de materiais recicláveis às margens da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da madrugada desta segunda-feira (28/9).

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na altura do km 499 da rodovia, no Bairro Morada do Trevo.

Quando as equipes chegaram, os funcionários já estavam fora do imóvel. Não houve registro de vítimas.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e iniciaram o trabalho de rescaldo, procedimento realizado para eliminar possíveis focos de incêndio e evitar que o fogo volte a se espalhar.

Uma retroescavadeira auxilia nos trabalhos de rescaldo. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio nem sobre a extensão dos danos no galpão.

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Matéria em atualização