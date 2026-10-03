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Chuva atinge todas as regiões de BH neste sábado; há risco de granizo

Defesa Civil prevê chuva forte a qualquer hora e queda acentuada na temperatura; todas as regiões da capital registraram chuva pela manhã

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/10/2026 07:54

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Terça-feira (7/4) poderá ter pancadas de chuva em BH
Chuva toma conta de BH e sábado tem risco de granizo, raios e vendaval crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Todas as regiões de Belo Horizonte registram chuva na manhã deste sábado (3/10). Na Região Centro-Sul, a intensidade chegou a moderada. A previsão indica que o tempo deve continuar instável durante todo o dia, com possibilidade de chuva forte, raios, rajadas de vento e até granizo.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Ao longo do restante do dia, também há possibilidade de trovoadas.

O Inmet prevê temperatura mínima de 18°C e máxima de 25°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 70%, cenário bem diferente do calor intenso registrado nos últimos dias na capital mineira.

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Já a Defesa Civil de Belo Horizonte prevê uma queda ainda mais acentuada nas temperaturas. Segundo o órgão, a máxima não deve passar dos 22°C neste sábado, enquanto a mínima registrada foi de 17,5°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 80% durante a tarde.

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A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de chuva forte a qualquer hora do dia, acompanhada de raios, fortes rajadas de vento e possibilidade de granizo.

Confira as temperaturas mínimas registradas em algumas regionais:

  • Barreiro: 17,9°C, às 6h35
  • Centro-Sul: 17,5°C, às 4h15
  • Venda Nova: 19,3°C, às 6h50

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