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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Eleições 2026: veículos de carga terão restrição nas BRs neste domingo (4)

Restrição será aplicada das 7h às 18h deste domingo (4/10), durante o primeiro turno das eleições de 2026. Entenda como funciona:

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/10/2026 09:44 - atualizado em 03/10/2026 09:44

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Trecho da BR-040, uma das mais movimentadas do estado
PRF restringe circulação de veículos pesados nas BRs de MG nas eleições crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai restringir a circulação de alguns veículos de carga nas rodovias federais de Minas neste domingo (4/10), data do primeiro turno das eleições de 2026.

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De acordo com comunicado divulgado pela corporação, a restrição será aplicada das 7h às 18h e tem como objetivo melhorar a segurança nas rodovias durante o período eleitoral.

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A medida vale para o trânsito de veículos ou combinações de veículos que ultrapassem qualquer um dos seguintes limites:

  • 2,60 metros de largura
  • 4,40 metros de altura
  • 19,80 metros de comprimento
  • 58,50 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

Segundo a PRF, a proibição também se aplica aos veículos que possuem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

Com isso, os veículos enquadrados nesses critérios não poderão circular pelas rodovias federais de Minas durante o período de restrição.

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A operação especial ocorre durante o primeiro turno das eleições, quando há aumento da movimentação de eleitores pelas estradas. A restrição começa às 7h e termina às 18h deste domingo.

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