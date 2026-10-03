Eleições 2026: veículos de carga terão restrição nas BRs neste domingo (4)
Restrição será aplicada das 7h às 18h deste domingo (4/10), durante o primeiro turno das eleições de 2026. Entenda como funciona:
compartilhe
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai restringir a circulação de alguns veículos de carga nas rodovias federais de Minas neste domingo (4/10), data do primeiro turno das eleições de 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De acordo com comunicado divulgado pela corporação, a restrição será aplicada das 7h às 18h e tem como objetivo melhorar a segurança nas rodovias durante o período eleitoral.
Leia Mais
A medida vale para o trânsito de veículos ou combinações de veículos que ultrapassem qualquer um dos seguintes limites:
- 2,60 metros de largura
- 4,40 metros de altura
- 19,80 metros de comprimento
- 58,50 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)
Segundo a PRF, a proibição também se aplica aos veículos que possuem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).
- Contagem terá ônibus de graça e alterações no trânsito no dia da eleição
- Play Bar dá chope grátis no dia da eleição; veja a programação completa
Com isso, os veículos enquadrados nesses critérios não poderão circular pelas rodovias federais de Minas durante o período de restrição.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A operação especial ocorre durante o primeiro turno das eleições, quando há aumento da movimentação de eleitores pelas estradas. A restrição começa às 7h e termina às 18h deste domingo.