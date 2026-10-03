Eleições 2026: veículos de carga terão restrição nas BRs neste domingo (4)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai restringir a circulação de alguns veículos de carga nas rodovias federais de Minas neste domingo (4/10), data do primeiro turno das eleições de 2026.

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De acordo com comunicado divulgado pela corporação, a restrição será aplicada das 7h às 18h e tem como objetivo melhorar a segurança nas rodovias durante o período eleitoral.

A medida vale para o trânsito de veículos ou combinações de veículos que ultrapassem qualquer um dos seguintes limites:

2,60 metros de largura

4,40 metros de altura

19,80 metros de comprimento

58,50 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

Segundo a PRF, a proibição também se aplica aos veículos que possuem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

Com isso, os veículos enquadrados nesses critérios não poderão circular pelas rodovias federais de Minas durante o período de restrição.

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A operação especial ocorre durante o primeiro turno das eleições, quando há aumento da movimentação de eleitores pelas estradas. A restrição começa às 7h e termina às 18h deste domingo.