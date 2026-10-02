Veja a previsão do tempo para o domingo de eleição nas 27 capitais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grande parte do país deve ter tempo fechado e chuva de moderada a forte intensidade no próximo domingo (4), data do primeiro turno das eleições deste ano. Os brasileiros escolherão seus candidatos para presidente da República, governador, senadores e deputados federal e estadual.

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Os institutos de meteorologia preveem que os moradores de todas capitais do Sul e do Sudeste devem enfrentar esse cenário, o que deve atrapalhar o deslocamento até as zonas de votação.

Por outro lado, no Nordeste, o clima previsto é de muito sol e calor. Pode até chover em algumas regiões, mas em pancadas rápidas.

Nas regiões Centro-Oeste e Norte, a previsão é de uma divisão, com algumas capitais chuvosas e outras secas. Confira abaixo.

SUDESTE

São Paulo (SP): Vai chover. Domingo será com céu encoberto e previsão de chuva volumosa com risco de trovoadas a qualquer hora do dia. O sol até deve aparecer entre nuvens, o que aumenta a temperatura até os 28°C. A mínima deve ser de 17°C, de manhã.

Nesta sexta (2), a região metropolitana de São Paulo terá um dia chuvoso, com baixas temperaturas, variando de 15°C a 18°C. No sábado (3), o tempo abre um pouco mais e os termômetros devem marcar de 15°C a 23°C, mas pode ocorrer pancadas de chuva à tarde.

Belo Horizonte (MG): Vai chover. Previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, após um início de dia abafado. Temperaturas devem variar de 18°C a 23°.

Rio de Janeiro (RJ): Vai chover. O tempo vira na capital fluminense, com aumento de nebulosidade e previsão de chuva a qualquer hora do dia. O sol aparece e as temperaturas devem variar de 20°C a 30°.

Vitória (ES): Vai chover. A umidade marítima e a frente fria provocam pancadas de chuva na capital capixaba principalmente na parte da manhã. À tarde o sol aparece entre nuvens e as temperaturas devem variar de 22°C a 26°.

SUL

Curitiba (PR): Vai chover. Tempo instável ao longo do dia, com pancadas de chuva de moderada a forte intensidade principalmente à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar de 15°C a 21°C.

Florianópolis (SC): Vai chover. Domingo fechado, com chuva persistente e risco de temporais isolados. Temperaturas devem variar de 18°C a 22°.

Porto Alegre (RS): Também deve chover a capital gaúcha. O dia segue nublado e úmido, com pancadas frequentes e declínio nas temperaturas, com variação de 16°C a 20°C.

CENTRO-OESTE

Brasília (DF): Deve chover, mas de forma rápida durante o dia. Predomínio de sol entre nuvens, calor e índices de umidade ainda baixos. Temperaturas devem variar de 20°C a 26°.

Campo Grande (MS): Vai chover. Diferente do norte do estado, a capital fica na área de transição da frente fria e terá pancadas de chuva isoladas. Temperaturas devem variar de 20°C a 28°.

Cuiabá (MT): Deve chover. O domingo terá sol forte e calor intenso, mas há previsão de pancadas de chuva durante o dia. Temperaturas devem variar de 23°C a 33°.

Goiânia (GO): Vai chover. Previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal. Temperaturas devem variar de 20°C a 30°C.

NORDESTE

Aracaju (SE): Pode ter chuva rápida. Domingo ensolarado com pouca variação de nuvens. Pode até ocorrer chuva isolada, devido à umidade, mas em pequena área. Temperaturas devem variar de 26°C a 30°C.

Salvador (BA): Pode ter chuva rápida. O sol predomina com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Temperaturas devem ficar de 23°C a 29°C.

Fortaleza (CE): Não vai chover. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Temperaturas devem ficar de 25°C a 30°C.

João Pessoa (PB): Pode ter chuva rápida. A previsão é de Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Temperaturas variam de 24°C a 28°C.

Maceió (AL): Pode ter chuva rápida. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Temperaturas variam de 24°C a 28°C.

Natal (RN): Pode ter chuva rápida. Previsão de Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade. Temperaturas variam de 23°C a 29°C.

Recife (PE): Pode ter chuva rápida. Previsão é de Sol com algumas nuvens. Chove rapidamente durante o dia e a noite. Temperaturas variam de 23°C a 28°C.

São Luís (MA): Não vai chover. Tempo seco e altas temperaturas ao longo do dia. Haverá muitas nuvens e períodos de céu nublado. Temperaturas variam de 25°C a 31°C.

Teresina (PI): Não vai chover. Calor extremo e ar bastante seco marcam o domingo. A nebulosidade deve aumentar, mas não chove. Temperaturas variam de 25°C a 37°C.

NORTE

Belém (PA): Vai chover. Sol e calor de manhã, com as tradicionais pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Temperaturas variam de 24°C a 35°C.

Boa Vista (RR): Não vai chover. Tempo predominantemente seco e muito quente sob a influência da massa de ar seco que atua no norte de Roraima. Temperaturas variam de 26°C a 36°C.

Macapá (AP): Não vai chover. Céu parcialmente nublado, mas o tempo firme se mantém. Temperaturas variam de 26°C a 32°C.

Manaus (AM): Vai chover. Apesar do volume abaixo da média no mês, o domingo terá pancadas de chuva isoladas com trovoadas no fim do dia. Temperaturas variam de 26°C a 32°C.

Palmas (TO): Vai chover. Dia de sol forte e calor intenso. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas variam de 23°C a 27°C.

Porto Velho (RO): Vai chover. Períodos de sol intercalados com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Temperaturas variam de 24°C a 35°C.

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Rio Branco (AC): Vai chover. O tempo fica instável, favorecendo pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento isoladas. Temperaturas variam de 23°C a 33°C.