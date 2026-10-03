BH e 570 cidades de MG estão em alerta para chuva de até 100mm neste sábado

Belo Horizonte e outras 570 cidades de Minas estão sob alerta para chuva forte de até 100 milímetros neste sábado (3/10). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até as 23h59.

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O alerta começou às 8h30 e prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou acumulados entre 50 e 100 mm ao longo do dia.

Segundo o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, principalmente em municípios que possuem áreas vulneráveis a esses tipos de ocorrência.

Cuidados durante a chuva

O Inmet orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo e ficar atenta a possíveis alterações em encostas.

Sempre que for possível e houver segurança, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em situações de inundação, objetos e pertences também podem ser protegidos da água com sacos plásticos.

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Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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