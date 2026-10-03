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ATENÇÃO, POPULAÇÃO!

BH e 570 cidades de MG estão em alerta para chuva de até 100mm neste sábado

Aviso do Inmet é válido até as 23h59 deste sábado (3) e aponta risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/10/2026 12:08 - atualizado em 03/10/2026 12:09

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Vento de 115 km/h derruba prédio e deixa 930 mil sem luz no RS
huva de até 100 mm coloca BH e 570 cidades de MG em alerta neste sábado (3/10) crédito: Freepik

Belo Horizonte e outras 570 cidades de Minas estão sob alerta para chuva forte de até 100 milímetros neste sábado (3/10). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até as 23h59.

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O alerta começou às 8h30 e prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou acumulados entre 50 e 100 mm ao longo do dia.

Segundo o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, principalmente em municípios que possuem áreas vulneráveis a esses tipos de ocorrência.

Leia Mais

Cuidados durante a chuva

O Inmet orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo e ficar atenta a possíveis alterações em encostas.

Sempre que for possível e houver segurança, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em situações de inundação, objetos e pertences também podem ser protegidos da água com sacos plásticos.

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Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades de MG em alerta

  1. Abaeté
  2. Abre Campo
  3. Acaiaca
  4. Açucena
  5. Aguanil
  6. Aimorés
  7. Aiuruoca
  8. Alagoa
  9. Além Paraíba
  10. Alfenas
  11. Alfredo Vasconcelos
  12. Alpercata
  13. Alpinópolis
  14. Alterosa
  15. Alto Caparaó
  16. Alto Jequitibá
  17. Alto Rio Doce
  18. Alvarenga
  19. Alvinópolis
  20. Alvorada de Minas
  21. Amparo do Serra
  22. Andrelândia
  23. Antônio Carlos
  24. Antônio Dias
  25. Antônio Prado de Minas
  26. Araçaí
  27. Aracitaba
  28. Arantina
  29. Araponga
  30. Araújos
  31. Arcos
  32. Areado
  33. Argirita
  34. Astolfo Dutra
  35. Augusto de Lima
  36. Baependi
  37. Baldim
  38. Bambuí
  39. Barão de Cocais
  40. Barão de Monte Alto
  41. Barbacena
  42. Barra Longa
  43. Barroso
  44. Bela Vista de Minas
  45. Belmiro Braga
  46. Belo Horizonte
  47. Belo Oriente
  48. Belo Vale
  49. Betim
  50. Bias Fortes
  51. Bicas
  52. Biquinhas
  53. Boa Esperança
  54. Bocaina de Minas
  55. Bom Despacho
  56. Bom Jardim de Minas
  57. Bom Jesus da Penha
  58. Bom Jesus do Amparo
  59. Bom Jesus do Galho
  60. Bom Sucesso
  61. Bonfim
  62. Botelhos
  63. Brás Pires
  64. Braúnas
  65. Brazópolis
  66. Brumadinho
  67. Buenópolis
  68. Bugre
  69. Cabo Verde
  70. Cachoeira da Prata
  71. Cachoeira de Minas
  72. Caetanópolis
  73. Caeté
  74. Caiana
  75. Cajuri
  76. Caldas
  77. Camacho
  78. Cambuquira
  79. Campanário
  80. Campanha
  81. Campestre
  82. Campo Belo
  83. Campo do Meio
  84. Campos Altos
  85. Campos Gerais
  86. Canaã
  87. Cana Verde
  88. Candeias
  89. Cantagalo
  90. Caparaó
  91. Capela Nova
  92. Capim Branco
  93. Capitão Andrade
  94. Capitólio
  95. Caputira
  96. Caranaíba
  97. Carandaí
  98. Carangola
  99. Caratinga
  100. Careaçu
  101. Carmésia
  102. Carmo da Cachoeira
  103. Carmo da Mata
  104. Carmo de Minas
  105. Carmo do Cajuru
  106. Carmo do Rio Claro
  107. Carmópolis de Minas
  108. Carrancas
  109. Carvalhópolis
  110. Carvalhos
  111. Casa Grande
  112. Cataguases
  113. Catas Altas
  114. Catas Altas da Noruega
  115. Caxambu
  116. Cedro do Abaeté
  117. Central de Minas
  118. Chácara
  119. Chalé
  120. Chiador
  121. Cipotânea
  122. Cláudio
  123. Coimbra
  124. Coluna
  125. Conceição da Aparecida
  126. Conceição da Barra de Minas
  127. Conceição das Pedras
  128. Conceição de Ipanema
  129. Conceição do Mato Dentro
  130. Conceição do Pará
  131. Conceição do Rio Verde
  132. Conceição dos Ouros
  133. Confins
  134. Congonhal
  135. Congonhas
  136. Congonhas do Norte
  137. Conselheiro Lafaiete
  138. Conselheiro Pena
  139. Contagem
  140. Coqueiral
  141. Cordisburgo
  142. Cordislândia
  143. Corinto
  144. Coroaci
  145. Coronel Fabriciano
  146. Coronel Pacheco
  147. Coronel Xavier Chaves
  148. Córrego Danta
  149. Córrego Fundo
  150. Córrego Novo
  151. Couto de Magalhães de Minas
  152. Cristais
  153. Cristiano Otoni
  154. Cristina
  155. Crucilândia
  156. Cruzília
  157. Cuparaque
  158. Curvelo
  159. Datas
  160. Delfim Moreira
  161. Delfinópolis
  162. Descoberto
  163. Desterro de Entre Rios
  164. Desterro do Melo
  165. Diamantina
  166. Diogo de Vasconcelos
  167. Dionísio
  168. Divinésia
  169. Divino
  170. Divino das Laranjeiras
  171. Divinolândia de Minas
  172. Divinópolis
  173. Divisa Nova
  174. Dom Cavati
  175. Dom Joaquim
  176. Dom Silvério
  177. Dom Viçoso
  178. Dona Eusébia
  179. Dores de Campos
  180. Dores de Guanhães
  181. Dores do Indaiá
  182. Dores do Turvo
  183. Doresópolis
  184. Durandé
  185. Elói Mendes
  186. Engenheiro Caldas
  187. Entre Folhas
  188. Entre Rios de Minas
  189. Ervália
  190. Esmeraldas
  191. Espera Feliz
  192. Espírito Santo do Dourado
  193. Estrela Dalva
  194. Estrela do Indaiá
  195. Eugenópolis
  196. Ewbank da Câmara
  197. Fama
  198. Faria Lemos
  199. Felício dos Santos
  200. Felixlândia
  201. Fernandes Tourinho
  202. Ferros
  203. Fervedouro
  204. Florestal
  205. Formiga
  206. Fortuna de Minas
  207. Frei Inocêncio
  208. Frei Lagonegro
  209. Funilândia
  210. Galiléia
  211. Goiabeira
  212. Goianá
  213. Gonzaga
  214. Gouveia
  215. Governador Valadares
  216. Guanhães
  217. Guapé
  218. Guaraciaba
  219. Guarani
  220. Guarará
  221. Guidoval
  222. Guiricema
  223. Heliodora
  224. Iapu
  225. Ibertioga
  226. Ibirité
  227. Ibituruna
  228. Igarapé
  229. Igaratinga
  230. Iguatama
  231. Ijaci
  232. Ilicínea
  233. Imbé de Minas
  234. Ingaí
  235. Inhapim
  236. Inhaúma
  237. Inimutaba
  238. Ipaba
  239. Ipanema
  240. Ipatinga
  241. Ipuiúna
  242. Itabira
  243. Itabirinha
  244. Itabirito
  245. Itaguara
  246. Itajubá
  247. Itamarandiba
  248. Itamarati de Minas
  249. Itambacuri
  250. Itambé do Mato Dentro
  251. Itamonte
  252. Itanhandu
  253. Itanhomi
  254. Itapecerica
  255. Itatiaiuçu
  256. Itaúna
  257. Itaverava
  258. Itueta
  259. Itumirim
  260. Itutinga
  261. Jaboticatubas
  262. Jaguaraçu
  263. Jampruca
  264. Japaraíba
  265. Jeceaba
  266. Jequeri
  267. Jequitibá
  268. Jesuânia
  269. Joanésia
  270. João Monlevade
  271. José Raydan
  272. Juatuba
  273. Juiz de Fora
  274. Juruaia
  275. Lagoa da Prata
  276. Lagoa Dourada
  277. Lagoa Santa
  278. Lajinha
  279. Lambari
  280. Lamim
  281. Laranjal
  282. Lassance
  283. Lavras
  284. Leandro Ferreira
  285. Leopoldina
  286. Liberdade
  287. Lima Duarte
  288. Luisburgo
  289. Luminárias
  290. Luz
  291. Machado
  292. Madre de Deus de Minas
  293. Manhuaçu
  294. Manhumirim
  295. Mantena
  296. Maravilhas
  297. Mar de Espanha
  298. Maria da Fé
  299. Mariana
  300. Marilac
  301. Mário Campos
  302. Maripá de Minas
  303. Marliéria
  304. Marmelópolis
  305. Martinho Campos
  306. Martins Soares
  307. Materlândia
  308. Mateus Leme
  309. Mathias Lobato
  310. Matias Barbosa
  311. Matipó
  312. Matozinhos
  313. Medeiros
  314. Mendes Pimentel
  315. Mercês
  316. Mesquita
  317. Minduri
  318. Miradouro
  319. Miraí
  320. Moeda
  321. Moema
  322. Monjolos
  323. Monsenhor Paulo
  324. Monte Belo
  325. Morada Nova de Minas
  326. Morro da Garça
  327. Morro do Pilar
  328. Muriaé
  329. Mutum
  330. Muzambinho
  331. Nacip Raydan
  332. Naque
  333. Natércia
  334. Nazareno
  335. Nepomuceno
  336. Nova Era
  337. Nova Lima
  338. Nova Módica
  339. Nova Resende
  340. Nova Serrana
  341. Nova União
  342. Olaria
  343. Olímpio Noronha
  344. Oliveira
  345. Oliveira Fortes
  346. Onça de Pitangui
  347. Oratórios
  348. Orizânia
  349. Ouro Branco
  350. Ouro Preto
  351. Paineiras
  352. Pains
  353. Paiva
  354. Palma
  355. Papagaios
  356. Pará de Minas
  357. Paraguaçu
  358. Paraisópolis
  359. Paraopeba
  360. Passabém
  361. Passa Quatro
  362. Passa Tempo
  363. Passa Vinte
  364. Passos
  365. Patrocínio do Muriaé
  366. Paula Cândido
  367. Paulistas
  368. Peçanha
  369. Pedra Bonita
  370. Pedra do Anta
  371. Pedra do Indaiá
  372. Pedra Dourada
  373. Pedralva
  374. Pedro Leopoldo
  375. Pedro Teixeira
  376. Pequeri
  377. Pequi
  378. Perdigão
  379. Perdões
  380. Periquito
  381. Piau
  382. Piedade de Caratinga
  383. Piedade de Ponte Nova
  384. Piedade do Rio Grande
  385. Piedade dos Gerais
  386. Pimenta
  387. Pingo d'Água
  388. Piracema
  389. Piranga
  390. Piranguçu
  391. Piranguinho
  392. Pirapetinga
  393. Piraúba
  394. Pitangui
  395. Piumhi
  396. Poço Fundo
  397. Pocrane
  398. Pompéu
  399. Ponte Nova
  400. Porto Firme
  401. Pouso Alegre
  402. Pouso Alto
  403. Prados
  404. Presidente Bernardes
  405. Presidente Juscelino
  406. Presidente Kubitschek
  407. Prudente de Morais
  408. Quartel Geral
  409. Queluzito
  410. Raposos
  411. Raul Soares
  412. Recreio
  413. Reduto
  414. Resende Costa
  415. Resplendor
  416. Ressaquinha
  417. Ribeirão das Neves
  418. Ribeirão Vermelho
  419. Rio Acima
  420. Rio Casca
  421. Rio Doce
  422. Rio Espera
  423. Rio Manso
  424. Rio Novo
  425. Rio Piracicaba
  426. Rio Pomba
  427. Rio Preto
  428. Rio Vermelho
  429. Ritápolis
  430. Rochedo de Minas
  431. Rodeiro
  432. Rosário da Limeira
  433. Sabará
  434. Sabinópolis
  435. Santa Bárbara
  436. Santa Bárbara do Leste
  437. Santa Bárbara do Monte Verde
  438. Santa Bárbara do Tugúrio
  439. Santa Cruz de Minas
  440. Santa Cruz do Escalvado
  441. Santa Efigênia de Minas
  442. Santa Luzia
  443. Santa Margarida
  444. Santa Maria de Itabira
  445. Santa Maria do Suaçuí
  446. Santana da Vargem
  447. Santana de Cataguases
  448. Santana de Pirapama
  449. Santana do Deserto
  450. Santana do Garambéu
  451. Santana do Jacaré
  452. Santana do Manhuaçu
  453. Santana do Paraíso
  454. Santana do Riacho
  455. Santana dos Montes
  456. Santa Rita de Caldas
  457. Santa Rita de Ibitipoca
  458. Santa Rita de Jacutinga
  459. Santa Rita de Minas
  460. Santa Rita do Itueto
  461. Santa Rita do Sapucaí
  462. Santa Rosa da Serra
  463. Santo Antônio do Amparo
  464. Santo Antônio do Aventureiro
  465. Santo Antônio do Grama
  466. Santo Antônio do Itambé
  467. Santo Antônio do Monte
  468. Santo Antônio do Rio Abaixo
  469. Santo Hipólito
  470. Santos Dumont
  471. São Bento Abade
  472. São Brás do Suaçuí
  473. São Domingos das Dores
  474. São Domingos do Prata
  475. São Félix de Minas
  476. São Francisco de Paula
  477. São Francisco do Glória
  478. São Geraldo
  479. São Geraldo da Piedade
  480. São Geraldo do Baixio
  481. São Gonçalo do Pará
  482. São Gonçalo do Rio Abaixo
  483. São Gonçalo do Rio Preto
  484. São Gonçalo do Sapucaí
  485. São Gotardo
  486. São João Batista do Glória
  487. São João da Mata
  488. São João del Rei
  489. São João do Manhuaçu
  490. São João do Manteninha
  491. São João do Oriente
  492. São João Evangelista
  493. São João Nepomuceno
  494. São Joaquim de Bicas
  495. São José da Barra
  496. São José da Lapa
  497. São José da Safira
  498. São José da Varginha
  499. São José do Alegre
  500. São José do Goiabal
  501. São José do Jacuri
  502. São José do Mantimento
  503. São Lourenço
  504. São Miguel do Anta
  505. São Pedro dos Ferros
  506. São Pedro do Suaçuí
  507. São Roque de Minas
  508. São Sebastião da Bela Vista
  509. São Sebastião da Vargem Alegre
  510. São Sebastião do Anta
  511. São Sebastião do Maranhão
  512. São Sebastião do Oeste
  513. São Sebastião do Rio Preto
  514. São Sebastião do Rio Verde
  515. São Thomé das Letras
  516. São Tiago
  517. São Vicente de Minas
  518. Sardoá
  519. Sarzedo
  520. Sem-Peixe
  521. Senador Cortes
  522. Senador Firmino
  523. Senador Modestino Gonçalves
  524. Senhora de Oliveira
  525. Senhora do Porto
  526. Senhora dos Remédios
  527. Sericita
  528. Seritinga
  529. Serra Azul de Minas
  530. Serra da Saudade
  531. Serrania
  532. Serranos
  533. Serro
  534. Sete Lagoas
  535. Silveirânia
  536. Silvianópolis
  537. Simão Pereira
  538. Simonésia
  539. Sobrália
  540. Soledade de Minas
  541. Tabuleiro
  542. Taparuba
  543. Tapiraí
  544. Taquaraçu de Minas
  545. Tarumirim
  546. Teixeiras
  547. Timóteo
  548. Tiradentes
  549. Tocantins
  550. Tombos
  551. Três Corações
  552. Três Marias
  553. Três Pontas
  554. Tumiritinga
  555. Turvolândia
  556. Ubá
  557. Ubaporanga
  558. Urucânia
  559. Vargem Alegre
  560. Vargem Bonita
  561. Varginha
  562. Vermelho Novo
  563. Vespasiano
  564. Viçosa
  565. Vieiras
  566. Virgínia
  567. Virginópolis
  568. Virgolândia
  569. Visconde do Rio Branco
  570. Volta Grande
  571. Wenceslau Braz

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