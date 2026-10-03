Carreata pró-Lula é realizada na cidade natal de Cleitinho

Amanda Quintiliano e Heloisa De Tofoli

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Às vésperas das eleições, uma carreata em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi realizada neste sábado (3/10), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A cidade é terra natal do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), candidato ao governo de Minas que tem liderado as pesquisas de intenção de votos e que já declarou apoio público a Flávio Bolsonaro (PL).

A mobilização reuniu apoiadores e candidatos e teve como ponto de concentração um endereço de forte simbolismo político para o grupo: o Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ).

"Queremos mostrar a força do nosso campo político na cidade, nossa unidade para que amanhã (4/10) seja o dia da vitória", afirmou Gleide Andrade (PT), que disputa uma cadeira na Câmara Federal e é considerada uma das principais interlocutoras do Centro-Oeste junto ao governo petista.

A carreata percorreu diferentes regiões de Divinópolis, passando por bairros periféricos e seguindo em direção à região central da cidade.

Hospital Universitário como ponto de partida

A escolha do HU-UFSJ como ponto de concentração ocorre meses após a visita de Lula a Divinópolis para a inauguração oficial da unidade.

O presidente esteve na cidade em 19 de junho. A unidade começou a funcionar de forma gradual e integra a Rede HU Brasil.

O hospital foi anunciado em 2009, passou por atrasos e paralisações e teve as obras retomadas em 2023, sendo concluídas pelo governo de Minas, ainda na gestão de Romeu Zema (Novo).

Divinópolis votou em Bolsonaro em 2022

Embora a carreata deste sábado tenha ocorrido em apoio a Lula, o histórico eleitoral recente de Divinópolis mostra uma disputa diferente. Terra do senador Cleitinho, o município carrega uma marca conservadora.

Nas eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado na cidade nos dois turnos. No primeiro turno, Bolsonaro recebeu 65.668 votos (49,12%), enquanto Lula teve 56.562 votos (42,31%). No segundo turno, Bolsonaro ampliou a votação para 76.341 votos (55,64%), enquanto Lula recebeu 60.868 votos (44,36%) em Divinópolis.

Ato ocorre após carreata contra Lula

A mobilização do PT ocorre dois dias depois de um ato político organizado pelo deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão de Cleitinho.

O ato teve como mote a oposição ao presidente Lula e contou com uma carreata que percorreu ruas de Divinópolis. Entre os temas apresentados pelos participantes estavam críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF), além da defesa da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

"Buscamos mostrar a insatisfação da população com o atual governo. Que não aguenta ir no supermercado ver o dinheiro não render nada. Pagar gasolina cara. Para a gente poder mostrar a necessidade de que precisamos mudar o governo, para que o Brasil possa retomar uma nova história. Precisamos mobilizar as pessoas indecisas", afirmou Eduardo Azevedo. O movimento ocorreu na quinta-feira (1/10), reta final da campanha eleitoral.

Último dia de campanha de Cleitinho

Cleitinho Azevedo (Republicanos) não realizou ato de campanha em Divinópolis no último dia antes da eleição.

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A agenda do candidato começou em Nova Serrana, onde esteve acompanhado do candidato ao Senado Domingos Sávio (PL). Depois, a dupla seguiu para Governador Valadares e, posteriormente, para Patos de Minas, terra de Luís Eduardo Falcão (Republicanos), vice de Cleitinho.