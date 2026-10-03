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Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos, e Flávio, 42%

Datafolha entrevistou 4.006 eleitores entre 29 de setembro e 1º de outubro. As entrevistas foram realizadas neste sábado (3/10)

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CB
Correio Braziliense
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Repórter
03/10/2026 20:42

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Lula e Flávio concentraram as agendas no Sudeste
Na contagem dos votos totais, Lula registra 42% das intenções de voto, contra 40% de Flávio. crédito: Luis Robayo/AFP e Douglas Shineidr/AFP

A um dia da votação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% das intenções de votos válidos no primeiro turno, contra 42% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3/10).

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Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira (1º/10), o petista tinha 45% dos votos válidos, enquanto Flávio somava 40%. O cálculo de votos válidos desconsidera brancos, nulos e eleitores indecisos. Encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.

Na contagem dos votos totais, Lula registra 42% das intenções de voto, contra 40% de Flávio.

No primeiro turno, depois de Lula e Flávio, aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Augusto Cury (Avante), com 3% dos votos válidos; e Renan Santos (Missão), com 3%. Romeu Zema (Novo) tem 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

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No segundo turno, o presidente tem 47%, enquanto o senador aparece com 46%. Há dois dias, Lula marcava 48%, e Flávio, 45%.

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O Datafolha entrevistou 4.006 eleitores entre 29 de setembro e 1º de outubro. As entrevistas foram realizadas neste sábado (3/10). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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