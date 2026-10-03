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Cleitinho se emociona: 'Dá para ganhar no primeiro turno'; veja o vídeo

Senador chora ao lembrar do pai e do irmão, que morreram, e relembra idas e vindas de sua candidatura ao governo de Minas

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
03/10/2026 19:56 - atualizado em 03/10/2026 19:56

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Os irmãos Gleidson Azevedo e Cleitinho Azevedo em vídeo postado nas redes sociais logo após pesquisas que apontam a vitória do senador no primeiro turno
Os irmãos Gleidson Azevedo e Cleitinho Azevedo, em vídeo postado nas redes sociais logo após pesquisas que apontam a vitória do senador no primeiro turno crédito: Reprodução Redes Sociais

Em vídeo postado nas redes sociais logo após a divulgação das pesquisas Quaest e Datafolha, que apontam a vitória de Cleitinho Azevedo para o governo de Minas no primeiro turno do pleito, o senador agradeceu os eleitores, já falando como eleito para o Palácio Tiradentes. "Dá para a gente ganhar essa eleição em primeiro turno, fazendo a campanha mais barata do Brasil", declarou.

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Usando uma camiseta com a imagem do irmão caçula, Mateus Azevedo, falecido em agosto deste ano, e também com a do pai, José Maria Azevedo, morto em 2024, o senador explicou a confusão envolvendo as idas e vindas em torno da sua candidatura ao governo de Minas e agradeceu o apoio da família.

No vídeo, o senador estava ao lado do irmão gêmeo e ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Republicanos). 


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O senador relatou ter sido incentivado por Gleidson e pelo médico do irmão que faleceu a ser candidato, depois de anunciar formalmente que tinha desistido da disputa. Ele ainda destacou o baixo orçamento da sua campanha e disse ter feito uma campanha sem ataques aos adversários. 

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"Fiz a campanha mais limpa, mais barata do Brasil, não xinguei e não agredi ninguém", afirmou o senador, que chorou durante o vídeo ao relembrar do pai e do irmão que faleceram. 

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