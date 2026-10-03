Cleitinho se emociona: 'Dá para ganhar no primeiro turno'; veja o vídeo

Em vídeo postado nas redes sociais logo após a divulgação das pesquisas Quaest e Datafolha, que apontam a vitória de Cleitinho Azevedo para o governo de Minas no primeiro turno do pleito, o senador agradeceu os eleitores, já falando como eleito para o Palácio Tiradentes. "Dá para a gente ganhar essa eleição em primeiro turno, fazendo a campanha mais barata do Brasil", declarou.

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Usando uma camiseta com a imagem do irmão caçula, Mateus Azevedo, falecido em agosto deste ano, e também com a do pai, José Maria Azevedo, morto em 2024, o senador explicou a confusão envolvendo as idas e vindas em torno da sua candidatura ao governo de Minas e agradeceu o apoio da família.

No vídeo, o senador estava ao lado do irmão gêmeo e ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Republicanos).





O senador relatou ter sido incentivado por Gleidson e pelo médico do irmão que faleceu a ser candidato, depois de anunciar formalmente que tinha desistido da disputa. Ele ainda destacou o baixo orçamento da sua campanha e disse ter feito uma campanha sem ataques aos adversários.

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"Fiz a campanha mais limpa, mais barata do Brasil, não xinguei e não agredi ninguém", afirmou o senador, que chorou durante o vídeo ao relembrar do pai e do irmão que faleceram.