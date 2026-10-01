Sensitiva aponta o vencedor da eleição presidencial
Durante participação em programa de rádio, a vidente afirmou acreditar na reeleição do presidente Lula; entenda a repercussão da nova previsão
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A vidente Lene Sensitiva gerou repercussão nas redes sociais com uma nova previsão sobre a eleição presidencial. A declaração foi feita durante sua participação no programa Chupim, da Metropolitana FM.
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Questionada sobre a disputa, a sensitiva afirmou acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reeleito ainda no primeiro turno. “Dificilmente que a gente vai pra um segundo turno, bem difícil”, declarou.
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A atração da rádio tem contado com participações recorrentes de Lene ao longo deste ano. A fala sobre a eleição é uma previsão pessoal da vidente e não uma projeção baseada em pesquisas eleitorais.
Confira a transcrição da conversa do apresentador com Lene Sensitiva
— "Ô Lene, alguma novidade da parte política das eleições que vai ser daqui a menos de uma semana?"
— "Continua o que eu falei. Em relação a presidente, continua igual, não mudou."
— "Não mudou, Lene?"
— "Não mudou. Não mudou. Lula. Lula ganha. Dificilmente a gente vai para um segundo turno, bem difícil."
— "Lula ganha no primeiro?"
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— "Provavelmente ele vai no primeiro. O Lula é o presidente... Eu não tô vendo o segundo turno. Me mostra ele como presidente. Mas mesmo tendo, não tem jeito. Eu já disse: Michelle era o segredo. Agora, por falar nisso, a Michelle e Bolsonaro... Os dois irmãos nada de político mais vai ser, né? Nem o Flávio, nem o Eduardo Bolsonaro. Quem vai ser senadora é a Michelle. Aí vocês vão conhecer a Michelle de verdade, viu?"