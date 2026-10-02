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ELEIÇÕES 2026

Justiça manda Simões excluir vídeo sobre Cleitinho e segurança pública

Decisão do TRE-MG aponta que há registros oficiais que comprovam recursos destinados pelo senador à segurança pública de Minas

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Repórter
02/10/2026 22:12

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Mateus Simões
Mateus Simões crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) determinou, nesta sexta-feira, a retirada de uma publicação feita pelo candidato Mateus Simões (PSD) na qual afirma que o senador Cleitinho não teria destinado recursos de emendas parlamentares para a segurança pública de Minas Gerais. A decisão do TRE-MG aponta que a afirmação é incompatível com os registros oficiais apresentados no processo.

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De acordo com os documentos analisados pela Justiça Eleitoral, existem quatro planos de ação vinculados a emendas identificadas em nome de Cleitinho e destinados a órgãos da segurança pública estadual. "Os recursos somam quase R$ 2 milhões, para aquisição de armamentos e viaturas para a Polícia Civil e realização de obras e reformas em unidades da Polícia Militar", afirma o advogado de Cleitinho, Raimundo Cândido Neto.

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Diante disso, o TRE-MG determinou que Mateus Simões e a coligação removam a publicação no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.

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