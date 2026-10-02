Justiça manda Simões excluir vídeo sobre Cleitinho e segurança pública

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) determinou, nesta sexta-feira, a retirada de uma publicação feita pelo candidato Mateus Simões (PSD) na qual afirma que o senador Cleitinho não teria destinado recursos de emendas parlamentares para a segurança pública de Minas Gerais. A decisão do TRE-MG aponta que a afirmação é incompatível com os registros oficiais apresentados no processo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com os documentos analisados pela Justiça Eleitoral, existem quatro planos de ação vinculados a emendas identificadas em nome de Cleitinho e destinados a órgãos da segurança pública estadual. "Os recursos somam quase R$ 2 milhões, para aquisição de armamentos e viaturas para a Polícia Civil e realização de obras e reformas em unidades da Polícia Militar", afirma o advogado de Cleitinho, Raimundo Cândido Neto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante disso, o TRE-MG determinou que Mateus Simões e a coligação removam a publicação no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.