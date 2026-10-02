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TSE revoga liminar e Garotinho terá votos considerados nulos; recurso segue em análise

Os votos que o candidato receber neste domingo (4/10) serão considerados nulos

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RN
Ronayre Nunes
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Ronayre Nunes
Repórter
02/10/2026 20:23

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Votos em Garotinho serão anulados
Votos em Garotinho serão anulados crédito: YASUYOSHI CHIBA

Uma decisão do ministro Floriano de Azevedo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revogou uma liminar que permitia Anthony Garotinho a seguir como candidato ao governo do Rio de Janeiro. Como consequência, os votos que o candidato receber neste domingo (4/10) serão considerados nulos. Garotinho tem um recurso no TSE após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que tinha lhe indeferido a candidatura. Este recurso ainda será julgado.

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*Matéria em atualização

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