TSE revoga liminar e Garotinho terá votos considerados nulos; recurso segue em análise

Uma decisão do ministro Floriano de Azevedo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revogou uma liminar que permitia Anthony Garotinho a seguir como candidato ao governo do Rio de Janeiro. Como consequência, os votos que o candidato receber neste domingo (4/10) serão considerados nulos. Garotinho tem um recurso no TSE após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que tinha lhe indeferido a candidatura. Este recurso ainda será julgado.

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*Matéria em atualização