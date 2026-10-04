Lula vota e diz que "Eleição definirá entre democracia e barbárie"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo (4/10), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no primeiro turno das eleições de 2026.

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Lula chegou por volta das 9h08 na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, registrando o voto por volta das 9h14. As candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) acompanharam o chefe do Executivo. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o candidato ao governo de São Fernando Haddad (PT ) e seu vice, Márcio França (PSB-SP), também estavam presentes.

Ao falar com jornalistas após a votação, Lula afirmou que o primeiro turno vai definir um projeto de país. “O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie”, disse.

O presidente se disse confiante na vitória, tanto pelo governo quanto pelo trabalho realizado na campanha, e ressaltou que o resultado das urnas deve ser respeitado. “O povo é soberano e o resultado do povo será acatado por todos os 215 milhões de brasileiros”, afirmou.

Lula defendeu os resultados da gestão, citando o controle da inflação, a retomada do crescimento, o aumento do salário mínimo e os investimentos em educação, mas ponderou que ainda há muito a ser feito para corrigir séculos de atraso. Em críticas indiretas à oposição, disse que o país não avança facilitando a venda de armas nem com milicianos. “O Brasil não irá pra frente com essa orgia, sabe, que se faz em torno da quadrilha do Banco Master”, declarou.

O petista ainda reforçou o apelo para que eleitores com mais de 70 anos, que não são obrigados por lei a votar, compareçam às seções eleitorais, argumentando que a decisão envolve o futuro dos filhos e netos. Em São Paulo, se disse confiante nas vitórias de Haddad, Marina e Simone.

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Após deixar São Bernardo do Campo, Lula seguirá para a capital paulista, onde deve acompanhar a apuração dos votos ao longo do dia.