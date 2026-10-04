Flávio Bolsonaro vota no Rio e afirma: População vai dar um grito de mudança

O candidato à Presidência pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, votou na manhã deste domingo (4/10) na Escola Municipal Barão Homem de Melo, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

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O parlamentar chegou ao local às 8h, no momento de abertura dos portões, e registrou seu voto na seção 170. A presença da comitiva atraiu diversos profissionais de imprensa, incluindo equipes de veículos estrangeiros.

Ao se dirigir à seção, o candidato comentou sobre o processo eleitoral. "Hoje é um dia de reflexão que a população vai dar um grito de mudança, de libertação", afirmou o senador.



O candidato ao governo do Rio Douglas Ruas, que acompanhou o presidenciável, foi questionado sobre suas primeiras ações e declarou que seu passo inicial será "estar ao lado de Flavio Bolsonaro, para declarar guerra ao crime organizado."

Flávio Bolsonaro tem 45 anos, é senador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele aparece como segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto para a disputa presidencial de 2026.

Como funciona a eleição deste domingo?

Segundo a Justiça Eleitoral, cerca de 158,7 milhões de brasileiros estão aptos a votar. O horário de votação se estende das 8h às 17h, seguindo o fuso oficial de Brasília.

Os eleitores escolhem representantes para os seguintes cargos:

Presidente da República

Governadores

Senadores

Deputados federais

Deputados estaduais

Deputados distritais Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para as disputas de presidente e governadores que necessitarem de segundo turno, a nova votação está marcada para 25 de outubro.