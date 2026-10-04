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'MANTENHAM MINHA MÃE EM SUAS ORAÇÕES'

Mãe de Tabata Amaral sofre acidente e é internada na UTI

Reni Amaral acompanhava a filha em ato de campanha quando caiu; ela passou por cirurgia de emergência e está na UTI em estado considerado grave

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
04/10/2026 08:42

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Mãe de Tabata Amaral sofre acidente e está internada na UTI
A deputada federal Tabata Amaral ao lado da mãe, Reni Amaral crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

Reni Amaral, mãe da candidata a deputada federal Tabata Amaral (PSB), sofreu um acidente grave no sábado (3/10) em São Paulo. Ela acompanhava a filha durante uma agenda de campanha no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga.

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Segundo informações divulgadas pela própria candidata em suas redes sociais no domingo (4/10), Reni caiu e bateu a cabeça no chão. A dinâmica do acidente não foi detalhada.

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Ela foi encaminhada ao Hospital São Camilo, onde passou por uma cirurgia de emergência. Reni Amaral permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O estado de saúde é considerado estável, mas o quadro é grave. A equipe médica aguarda novos exames para avaliar sua evolução após a operação.

Em uma publicação, Tabata pediu apoio a seus seguidores. "Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações", escreveu a parlamentar.

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