Nikolas diz que esquerda vai alegar interferência americana se Flávio vencer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados, publicou nas redes sociais, no início da tarde deste domingo (4/10), uma previsão sobre a reação da esquerda caso Flávio Bolsonaro (PL) vença a eleição presidencial.

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Falando antes pra ficar registrado: Flávio ganhando, a esquerda vai alegar interferência americana e contestar a eleição. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 4, 2026

“Falando antes pra ficar registrado: Flávio ganhando, a esquerda vai alegar interferência americana e contestar a eleição”, escreveu Nikolas.

A publicação foi feita antes da divulgação do resultado das urnas. O deputado é um dos principais apoiadores da candidatura de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais e participou ativamente da campanha do candidato do PL no estado.

Nikolas fala sobre campanha de Flávio

Mais cedo, Nikolas votou na Escola Estadual Deputado Álvaro Sales, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Na ocasião, afirmou esperar uma surpresa de Minas Gerais no resultado da disputa presidencial. “Espero que Minas surpreenda”, disse.

Após votar, o deputado afirmou que encerrou a campanha com a expectativa de um resultado favorável ao candidato do PL. Ele também destacou sua atuação na eleição presidencial.

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“Durante 49 dias de campanha dei meu máximo em Minas. Não tenho dúvidas de que foi a campanha mais alegre e mais intensa, em prol principalmente não só da minha campanha, mas da de Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Nikolas declarou ainda que espera que Minas Gerais tenha papel importante na disputa presidencial. “Minas é o fiel da balança e espero que hoje a gente já saia na frente do Lula aqui”, disse.

“Não existe candidato do paraíso, mas o Flávio vai tirar a gente do inferno”, declarou.

Críticas a Lula

Durante a conversa com jornalistas, Nikolas também voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição.

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“O Brasil inteiro está esperando algo novo. São mais de 18 anos com a mesma pessoa no poder, prometendo as mesmas coisas. Eu entendo, você não precisa gostar do Bolsonaro, direito seu, mas já gostar do Lula, aí já é difícil, porque, no fim das contas, eu não tenho dúvida de que é uma pessoa responsável pelo que está acontecendo no país”, afirmou.