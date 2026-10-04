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ELEIÇÕES 2026

PF apreende R$ 57 mil e investiga compra de votos no dia da votação

Balanço parcial divulgado neste domingo (4/10) aponta ocorrências em oito estados e no Distrito Federal; compra de votos está entre os crimes investigados

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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
04/10/2026 12:20

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06/10/2024 Crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press. Eleições 2024 CB. Santinhos espalhados no Colégio Estadual Professora Maria Angélica De Oliveira, Formosa.
Santinhos espalhados no Colégio Estadual Professora Maria Angélica De Oliveira, em Formosa crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 57.379 em bens e valores e conduziu 28 pessoas até as 9h deste domingo (4/10), dia do primeiro turno das Eleições 2026. Entre os crimes investigados estão casos de propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, incluindo suspeitas de compra de votos.

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Do total apreendido, R$ 34.228 estavam em dinheiro em espécie. O balanço é parcial e ainda pode ser atualizado ao longo do dia.

As ocorrências relacionadas a crimes eleitorais foram registradas na Bahia, em Minas Gerais, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá e Paraíba. Até o momento, a PF instaurou três inquéritos policiais e lavrou seis termos circunstanciados de ocorrência.

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Os valores apreendidos ainda são preliminares e passarão por validação. A PF informou que os números podem mudar com o avanço das ocorrências e das investigações.

Mais de 1,2 mil inquéritos em 2026

As ações deste domingo fazem parte de um número maior de investigações conduzidas pela PF ao longo do ano. Até as 9h de hoje, foram instaurados 1.292 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais em 2026.

No período, as apreensões ligadas a crimes eleitorais ultrapassaram R$ 45,6 milhões. Desse montante, cerca de R$ 30,2 milhões correspondem a dinheiro em espécie.

Os dados incluem ocorrências registradas antes do primeiro turno e podem sofrer alterações com a atualização dos sistemas e a abertura de novas investigações.

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