Lei Seca nas Eleições 2026: bares vão poder funcionar em Minas?

Os bares poderão funcionar normalmente em Minas Gerais durante as eleições de 2026, pois o estado não terá Lei Seca no domingo (4/10), dia do primeiro turno. A decisão sobre restringir a venda ou o consumo de bebidas alcoólicas não é uma proibição nacional automática.

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A aplicação da norma depende de cada estado, por meio de determinação da Secretaria de Segurança Pública em acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou por portarias de juízes eleitorais. As regras definem os horários, locais e atividades proibidas, como comercialização e consumo.

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Enquanto Minas Gerais libera o funcionamento, nove estados terão restrição em todo o seu território: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí e Roraima. Em outras localidades, a Lei Seca valerá apenas em alguns municípios.

Estados com restrição em todo o território

As regras variam em cada local. No Amapá e em Roraima, por exemplo, a proibição começa já no sábado (3). Nos demais, a medida entra em vigor apenas no domingo. Veja os detalhes:

Acre : das 0h às 16h de domingo, a restrição abrange venda, consumo e entrega.

Amapá : das 22h de sábado às 18h de domingo, a medida vale para comercialização e consumo em locais públicos.

Amazonas : das 2h às 17h de domingo, fica proibido o consumo em estabelecimentos abertos ao público.

Ceará : das 8h às 18h de domingo, a determinação proíbe venda e consumo em bares, restaurantes e supermercados.

Maranhão : das 0h às 22h de domingo, ficam vetados venda, fornecimento e consumo em locais públicos.

Mato Grosso : das 7h às 16h de domingo, abrange venda, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas.

Pará : das 0h às 18h de domingo, a portaria proíbe venda e fornecimento. Festas e shows também ficam restritos.

Piauí : das 0h às 18h de domingo, a proibição alcança a compra e a venda de álcool.

Roraima: das 23h de sábado às 17h de domingo, com restrição de venda, distribuição e consumo.

Em estados como Bahia, Goiás, Sergipe e Tocantins, as regras dependem de decisões locais das zonas eleitorais. Em Goiás, por exemplo, Cocalzinho, Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental terão horários de proibição distintos.

Além de Minas Gerais, outros 11 estados não terão proibição estadual, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

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Mesmo onde não há restrição, o eleitor que comparecer à seção eleitoral com sinais de embriaguez e causar desordem pode ser impedido de votar. A decisão cabe ao presidente da mesa, que pode acionar a polícia para manter a ordem no local.