Assine
overlay
Início Política
DOMINGO DE ELEIÇÕES

Eleições 2026: eleitor alcoolizado pode ser barrado? Entenda a regra

A simples ingestão de álcool não impede o voto; saiba em quais situações a decisão do mesário pode proibir o cidadão de acessar a urna eletrônica

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/10/2026 11:35

compartilhe

×
Eleições 2026: eleitor alcoolizado pode ser barrado? Entenda a regra
Eleitor que ingerir bebida alcoólica pode ter o voto impedido em caso de desordem no local de votação crédito: Pixabay

Um eleitor alcoolizado pode ser impedido de votar caso apresente sinais extremos de embriaguez. A medida se aplica quando a condição compromete sua capacidade de se identificar, de manusear a urna eletrônica ou se ele causar desordem no local de votação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O simples fato de ter ingerido bebida alcoólica não proíbe o voto de forma automática. A participação é permitida desde que o cidadão esteja orientado, consciente e não atrapalhe o processo eleitoral.

Leia Mais

Quem avalia a situação

A decisão de liberar ou barrar o eleitor cabe ao presidente da mesa receptora de votos. É ele quem avalia a condição concreta da pessoa no momento em que ela chega à seção eleitoral para votar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso o eleitor provoque tumulto, atrapalhe o andamento do pleito ou importune terceiros, o mesário ou o juiz eleitoral podem impedi-lo de acessar a urna. As forças policiais também podem ser acionadas para manter a segurança do ambiente.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay