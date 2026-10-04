Michelle Bolsonaro rebate "O inferno te espera" e cena viraliza; veja
Ao ouvir uma crítica ao marido, Michelle se aproxima e questiona a eleitora; a discussão foi filmada e ganhou as redes sociais rapidamente
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Um vídeo que mostra a ex-primeira-dama e candidata ao Senado, Michelle Bolsonaro, discutindo com uma eleitora em uma seção eleitoral de Ceilândia, no Distrito Federal, viralizou nas redes sociais neste domingo (4/10). O episódio expôs um momento de tensão durante a votação do primeiro turno das eleições de 2026.
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A situação teve início quando uma mulher na fila teria gritado uma provocação, afirmando que “o inferno te espera” e também várias vezes "A sua mão é suja". Ao ouvir o comentário, Michelle, que vestia uma camiseta com os dizeres “Bolsonara de Ceilândia”, se aproximou da eleitora e a questionou diretamente, dando início a um bate-boca. Outra eleitora gritava "A cultura tem que ser valorizada, a cultura".
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As imagens, gravadas por pessoas que estavam presentes, mostram a candidata se dirigindo à mulher em tom de confronto. Durante a troca de palavras, a eleitora reafirmou sua posição crítica ao governo anterior.
O registro da discussão se espalhou rapidamente por diversas plataformas digitais, gerando milhares de comentários e reações. O episódio logo se tornou um dos assuntos mais comentados, refletindo a polarização política que ainda marca o país.
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Michelle Bolsonaro, que é candidata ao Senado pelo Distrito Federal, estava no local acompanhando aliados políticos, como a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), e a também candidata ao Senado, Bia Kicis (PL). A presença da comitiva atraiu a atenção dos eleitores, mas o momento de maior repercussão foi a ríspida interação.
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A eleitora não se intimidou com a abordagem e manteve seu ponto de vista, enquanto outras pessoas ao redor observavam a cena. O vídeo foi compartilhado tanto por apoiadores quanto por opositores do governo anterior, cada grupo com sua própria interpretação dos fatos.