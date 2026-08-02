Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será candidata ao Senado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi apresentada neste domingo (2) como candidata ao Senado, após várias semanas de especulações sobre sua candidatura devido a divergências com seu enteado e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Figura de destaque da direita, Michelle disputa com Flávio a herança política do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentar um golpe de Estado no fim de seu mandato.

Até sexta-feira, sua candidatura ao Senado permanecia indefinida e dependia do aval do ex-presidente, segundo o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.

Neste domingo, porém, ela foi apresentada como candidata durante a convenção regional do partido em Brasília, à qual não compareceu por causa de uma crise de enxaqueca.

"Para a gente resgatar a nossa democracia, juntos com a Michelle Bolsonaro, que é nossa outra candidata ao Senado", disse Flávio Bolsonaro durante o evento, no qual a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) também lançou sua candidatura.

A convenção era aguardada como o reencontro entre Michelle e Flávio, afastados desde o fim de junho, quando a ex-primeira-dama acusou o enteado de tê-la humilhado durante uma conversa telefônica sobre as alianças do Partido Liberal.

Mas Michelle foi internada na véspera com um "quadro de cefaleia" e só recebeu alta durante o evento, segundo o hospital que a atendeu.

A imagem da ex-primeira-dama foi projetada no palco, e Diego Torres, um de seus irmãos, fez o discurso que ela havia preparado.

"Eu aceitei esse desafio. Sou pré-candidata ao Senado", disse Torres em nome de Michelle.

Em um vídeo divulgado recentemente, Michelle aceitou um pedido de desculpas de Flávio, que disputará as eleições presidenciais de outubro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ex-primeira-dama é popular entre o eleitorado feminino, considerado um ponto fraco da candidatura de seu enteado.

Jair Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos de prisão na residência que divide com Michelle. Proibido de se manifestar publicamente nas redes sociais, o ex-presidente pediu união em torno da campanha de Flávio.

As pesquisas de intenção de voto mostram uma disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro e Lula na corrida pela Presidência.

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