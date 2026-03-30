Michelle escanteia Flávio e reitera apoio do PL à reeleição de Celina no DF

Em uma das poucas aparições políticas desde que o marido está preso, Michelle Bolsonaro compareceu à solenidade que oficializou, nesta segunda-feira, 30, Celina Leão (PP) como governadora do Distrito Federal. A aliada da ex-primeira-dama recebeu a faixa de Ibaneis Rocha (MDB), que renunciou ao cargo para disputar o Senado nas eleições de outubro.

Presidente nacional do PL Mulher, Michelle não discursou e assistiu à posse da amiga da plateia, onde registrou vários momentos com o aparelho celular. Ela não quis compor a mesa da cerimônia, argumentou que precisava retomar os cuidados a Jair Bolsonaro, fato que a impediria de permanecer até o fim da sessão. Mas a ex-primeira-dama apenas deixou a CLDF após o encerramento da solenidade.

Michelle foi acompanhada da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e da deputada federal Bia Kicis, que preside o PL no Distrito Federal. A presença desse trio da direita revalida o apoio de lideranças bolsonaristas à reeleição de Celina Leão ao Palácio do Buriti. Aliados de Flávio Bolsonaro (PL) tentaram afastar o presidenciável do projeto da nova governadora, especialmente após menções a Ibaneis no escândalo que envolve o Banco Master e o BRB.

Apesar da relevante expressão nacional, Michelle pouco palpitou na construção das alianças estaduais, com exceção do Distrito Federal. Em novembro, ex-primeira-dama foi desautorizada publicamente por Flávio após criticar o apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará. Ela não perdoa o fato de Ciro ter xingado Jair Bolsonaro de “ladrão”.

Em Brasília, Michelle é a principal aposta do partido para ocupar uma das cadeiras no Senado. Líder em todos as pesquisas, a ex-primeira-dama evita comentar sobre a possível candidatura e diz que tudo dependerá da saúde do marido, que cumpre parte da condenação em regime domiciliar até junho. Desde que Flávio foi escolhido para representar o pai na disputa presidencial, a ex-primeira-dama se afastou dos holofotes e deu um jeito de se ausentar dos principais eventos da pré-candidatura do enteado.

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A aliados, Michelle nunca escondeu a preferência pelo nome de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida ao Planalto, de quem poderia ser vice na ventilada chapa. Contudo, o político recuou e deve disputar um novo mandato como governador de São Paulo.