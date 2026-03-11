69,9% veem credibilidade do STF abalada por caso Master, diz pesquisa Meio/Ideia

A nova rodada da pesquisa Meio/Ideia indicou que o escândalo envolvendo o Banco Master tem produzido impacto direto na percepção pública sobre o Supremo. Entre os brasileiros que dizem conhecer o caso, 69,9% afirmam que a credibilidade da corte foi abalada.

Segundo o levantamento, 48% dos entrevistados afirmam conhecer o caso Master.

Entre os que conhecem o caso, o STF lidera com folga a lista de instituições mais associadas ao escândalo, citado por 35% dos entrevistados. Em seguida aparecem respostas que apontam todos os poderes, com 25,8%, o governo federal, com 21,3%, e o Congresso, com 17,9%.

A pesquisa também sugere possíveis efeitos políticos do desgaste do tribunal. Segundo o levantamento, 44% dos entrevistados afirmam que um candidato ao Senado que defenda o impeachment de ministro do STF aumenta suas chances de receber voto, indicando que o episódio pode ter repercussão também na disputa eleitoral.