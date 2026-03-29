Ibaneis se despede do governo do DF para disputar o Senado em meio à crise do BRB

Na onda dos governadores que deixam os cargos para disputar as eleições de outubro deste ano, Ibaneis Rocha (MDB) se despede do governo no fim de semana e passa a faixa para a vice, Celina Leão (PP), em cerimônia marcada para segunda-feira, 30, cinco dias antes do prazo estipulado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Neste sábado, 28, o chefe do Executivo descerrou a fotografia oficial na galeria dos ex-governadores. Na cadeira de governadora, Celina concorrerá em outubro à reeleição.

Ibaneis foi eleito para o GDF em 2018 e foi reconduzido com vitória em primeiro turno quatro anos depois. O emedebista entrega o Palácio do Buriti para a vice em meio às investigações que apuram irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, instituição financeira controlada pelo governo do Distrito Federal. O negócio foi rejeitado pelo Banco Central.

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As investigações da operação Compliance Zero indicam que a instituição estatal, presidida até então por Paulo Henrique Costa, teria negociado carteiras de créditos sem valor legítimo. Ibaneis nega ter sido informado sobre a fraude e diz que confiava na atuação do então gestor do banco. Segundo a Polícia Federal, o prejuízo com as transações é estimado entre R$ 6,6 bilhões e R$ 8 bilhões.