Genial/Quaest: escândalo no Banco Master atinge políticos e instituições

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Quatro em cada dez brasileiros avaliam que o escândalo envolvendo o Banco Master atinge todo o sistema político, segundo pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (13/2).

Segundo o levantamento, 40% dos entrevistados avaliam que o caso prejudica todos os atores políticos, incluindo governo, oposição, Congresso e Judiciário.

Entre os recortes da pesquisa, 13% apontam o Judiciário como o setor mais afetado, enquanto 11% citam o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 10% mencionam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL).

O levantamento também mostra que 38% dos entrevistados afirmam que evitariam votar em candidatos associados ao caso, indicando potencial impacto eleitoral nas eleições de 2026, que ocorrem em outubro.

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas entre 6 e 9 de março de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-05809/2026.

