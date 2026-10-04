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ELEIÇÕES 2026

Neymar em post de Nikolas Ferreira: 'Bora, meu presidente'

Jogador de futebol demonstrou apoio a Flávio Bolsonaro (PL), senador e candidato à Presidência da República

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/10/2026 18:36

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Jogador Neymar comentou post de Nikolas Ferreira em apoio à legenda bolsonarista
Jogador Neymar comentou post de Nikolas Ferreira em apoio à legenda bolsonarista crédito: Reprodução/Instagram

Neymar Jr demonstrou apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) em publicação no Instagram do deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira (PL), candidato à reeleição.

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Na rede social, Nikolas publicou uma imagem em que posava ao lado da cabine de votação, com a legenda “Que Deus abençoe e nos proteja”. O jogador comentou: “Bora, meu presidente”, com emoji de palmas.

Mais cedo, o jogador publicou um vídeo em que se mostrava a caminho de votar ao lado de um amigo. Juntos, eles fizeram o número 22 com as mãos, indicando a preferência pelo candidato bolsonarista.

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“Vim votar, não tinha ninguém. É ou não é, Cris? Vim no melhor horário, 16h30, camisa do Peixão”, disse Neymar, que já declarou voto no pai de Flávio, Jair, em 2022.

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Com 25,69% das urnas apuradas, às 18h28, Nikolas já somava 914.718 votos, mantendo-se em primeiro lugar e garantindo sua reeleição. Em 2022, ele conquistou 1.492.047 votos e tornou-se o candidato a deputado federal mais votado da história.

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