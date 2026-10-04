É falso que Lula jogou bandeira do Brasil no chão após votar

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

É falso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha jogado uma bandeira do Brasil no chão após votar neste domingo (4/10), em São Bernardo do Campo (SP), como afirmam publicações que circulam nas redes sociais. Imagens da cena mostram que, depois de posar para fotos ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, Lula entregou o símbolo nacional ao fotógrafo Ricardo Stuckert.

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Uma das publicações que difundem a alegação utiliza um vídeo do SBT News que registra o momento em que Lula vota e, na sequência, posa ao lado de Alckmin segurando a bandeira. O trecho compartilhado, no entanto, não mostra o presidente jogando o objeto no chão.

Um registro feito de outro ângulo permite acompanhar a sequência com mais clareza. Nas imagens, enquanto Lula cumprimenta as mesárias depois de deixar a cabine de votação, Stuckert aparece segurando uma bandeira do Brasil e a entrega ao presidente.

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Em seguida, Lula chama Alckmin, e os dois posam para fotografias com o símbolo nacional. Após os registros, o presidente devolve a bandeira diretamente a Stuckert. Em nenhum momento da sequência Lula joga a bandeira brasileira no chão ou a trata de forma desrespeitosa.