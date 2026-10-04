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ELEIÇÕES 2026

É falso que Lula jogou bandeira do Brasil no chão após votar

Vídeos de outros ângulos mostram que presidente devolveu bandeira ao fotógrafo Ricardo Stuckert depois de posar ao lado de Geraldo Alckmin

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
04/10/2026 17:55 - atualizado em 04/10/2026 17:55

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Lula e Geraldo Alckmin seguram bandeira do Brasil
Após posar para fotos ao lado do vice Geraldo Alckmin, o petista entregou a bandeira brasileira ao fotógrafo Ricardo Stuckert crédito: Reprodução/Redes Sociais

É falso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha jogado uma bandeira do Brasil no chão após votar neste domingo (4/10), em São Bernardo do Campo (SP), como afirmam publicações que circulam nas redes sociais. Imagens da cena mostram que, depois de posar para fotos ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, Lula entregou o símbolo nacional ao fotógrafo Ricardo Stuckert.

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Uma das publicações que difundem a alegação utiliza um vídeo do SBT News que registra o momento em que Lula vota e, na sequência, posa ao lado de Alckmin segurando a bandeira. O trecho compartilhado, no entanto, não mostra o presidente jogando o objeto no chão.

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Um registro feito de outro ângulo permite acompanhar a sequência com mais clareza. Nas imagens, enquanto Lula cumprimenta as mesárias depois de deixar a cabine de votação, Stuckert aparece segurando uma bandeira do Brasil e a entrega ao presidente.

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Em seguida, Lula chama Alckmin, e os dois posam para fotografias com o símbolo nacional. Após os registros, o presidente devolve a bandeira diretamente a Stuckert. Em nenhum momento da sequência Lula joga a bandeira brasileira no chão ou a trata de forma desrespeitosa.

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