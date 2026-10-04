É falso que Lula jogou bandeira do Brasil no chão após votar
Vídeos de outros ângulos mostram que presidente devolveu bandeira ao fotógrafo Ricardo Stuckert depois de posar ao lado de Geraldo Alckmin
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É falso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha jogado uma bandeira do Brasil no chão após votar neste domingo (4/10), em São Bernardo do Campo (SP), como afirmam publicações que circulam nas redes sociais. Imagens da cena mostram que, depois de posar para fotos ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, Lula entregou o símbolo nacional ao fotógrafo Ricardo Stuckert.
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Uma das publicações que difundem a alegação utiliza um vídeo do SBT News que registra o momento em que Lula vota e, na sequência, posa ao lado de Alckmin segurando a bandeira. O trecho compartilhado, no entanto, não mostra o presidente jogando o objeto no chão.
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Um registro feito de outro ângulo permite acompanhar a sequência com mais clareza. Nas imagens, enquanto Lula cumprimenta as mesárias depois de deixar a cabine de votação, Stuckert aparece segurando uma bandeira do Brasil e a entrega ao presidente.
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Em seguida, Lula chama Alckmin, e os dois posam para fotografias com o símbolo nacional. Após os registros, o presidente devolve a bandeira diretamente a Stuckert. Em nenhum momento da sequência Lula joga a bandeira brasileira no chão ou a trata de forma desrespeitosa.