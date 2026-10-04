PF apreende R$ 769 mil em bens e valores nas primeiras horas das eleições

A Polícia Federal apreendeu R$ 769.278,50 em bens e valores em operações de fiscalização até as 11h30 deste domingo (4/10). Do total recolhido nas primeiras horas das Eleições Gerais de 2026, R$ 363.577,50 estavam em dinheiro vivo.

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No total, 48 pessoas foram levadas a delegacias para prestar esclarecimentos. O balanço inicial registra ainda a abertura de cinco inquéritos policiais e a formalização de 12 termos circunstanciados de ocorrência.

Quais infrações estão sob investigação?

A corporação concentra as apurações deste domingo em casos de propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, principalmente a compra de votos. A PF atua em todo o Brasil para prevenir e reprimir práticas ilegais que competem à Justiça Eleitoral analisar.

Os números divulgados são preliminares e passarão por validação. Como o acompanhamento é contínuo, os dados podem sofrer alterações com o andamento das investigações e a atualização dos sistemas.

Onde foram registradas as ocorrências deste domingo?

Os procedimentos foram instaurados em 13 unidades da federação. Os flagrantes ocorreram nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e São Paulo, além do Distrito Federal.

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Quanto foi retido em todo o ano de 2026?

No acumulado de 2026 até as 11h30 deste domingo, a instituição instaurou 1.293 inquéritos voltados a crimes eleitorais. As apreensões somam mais de R$ 45,6 milhões em bens e recursos, montante que inclui cerca de R$ 30,2 milhões em cédulas.