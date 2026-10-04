Eleitor passa mal e morre em local de votação
Vítima teve um mal súbito em colégio na Barra da Tijuca; outros eleitores tentaram reanimá-lo antes da chegada do socorro médico no local
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RÁDIO TUPI
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Um homem de 62 anos morreu no início da tarde deste domingo (4/10) após passar mal enquanto aguardava para votar em uma escola na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), a identidade da vítima não foi confirmada.
O episódio ocorreu no Ginásio Experimental Tecnológico (GET) República da Colômbia, na Rua Rosalina Brand.
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De acordo com pessoas que estavam no local, o idoso caminhava por um dos corredores do prédio quando desmaiou, com suspeita inicial de ter sofrido uma parada cardíaca.
Profissionais de saúde que aguardavam na fila para votar tentaram reanimar o eleitor até a chegada das equipes de emergência. O quartel dos bombeiros da região foi acionado às 11h50, mas o socorro foi assumido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que dispunha de uma viatura mais próxima da escola.
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Apesar das manobras de socorro, a morte foi confirmada às 12h43. Por volta das 14h, os bombeiros foram novamente chamados para retirar o corpo da unidade de ensino e transportá-lo ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.