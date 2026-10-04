Cleitinho vota e defende pacificação: ‘Vou governar para todos'

O senador e candidato ao governo de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, votou no início da tarde deste domingo (4/10), na Escola Estadual Martins Cipriano, no Bairro São José, em Divinópolis. Ele chegou acompanhado da esposa e de assessores e conversou com a imprensa antes de entrar para votar.

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Durante a entrevista, Cleitinho defendeu a pacificação diante da polarização política e afirmou que, caso seja eleito, pretende governar para todos, independentemente de terem votado nele ou não. “A minha obrigação agora é pacificar e a pacificação vai começar vindo de Minas Gerais. Vou governar para todos”, afirmou.

Expectativa pelo primeiro turno

Cleitinho também comentou a expectativa em relação ao resultado da eleição. Segundo ele, todo candidato deseja vencer no primeiro turno, inclusive porque uma eventual segunda etapa aumenta os gastos da campanha.

“Acho que todo candidato quer ganhar no primeiro turno. Acho até que é melhor também porque não vai gastar. Eu não gastei. Mas no segundo gasta mais dinheiro público. Gasta mais windbanner, essa cafonice de windbanner. Você vê a quantidade de papel jogado na rua, então acabar no primeiro turno acaba com o segundo”, declarou.

Apesar de falar sobre a possibilidade de vitória no primeiro turno, o candidato afirmou que não preparou uma festa antecipada para comemorar o resultado. “É muita soberba você programar uma festa sem as urnas estarem apuradas. Então é com humildade. Se ganhar no primeiro turno, é comemorar”, disse.

Cleitinho também agradeceu aos eleitores mineiros pelo apoio recebido durante a campanha. “Quero agradecer, falar para todo mundo aqui. Agradecer todo o povo mineiro pelo carinho. Todo lugar que eu fui, em todo canto de Minas Gerais, no interior, todo mundo recebeu muito bem. Então Deus abençoe que eu ganhe, poder governar todos, para quem votou e para quem não votou também”, afirmou.

Saúde, estradas e dívida de Minas

Questionado sobre quais seriam as primeiras ações caso seja eleito governador, Cleitinho citou a regionalização da saúde, investimentos nas estradas e a busca por uma negociação da dívida de Minas Gerais com o governo federal.

“Várias ações. A gente tem essa questão da saúde que queremos regionalizar. A gente quer também melhorar as estradas de Minas Gerais, a gente vai buscar a parceria público-privada. Quem for o presidente, eu quero sentar para a gente poder negociar a dívida, independente de quem seja o presidente. Uma das primeiras ações vai ser essa e combater a injustiça”, disse.

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O candidato também voltou a defender a redução do custo de vida para os mineiros e citou o IPVA e as contas de água e energia entre os pontos que pretende enfrentar. “Já falei que o custo de vida do povo mineiro tem que diminuir, como eu falo em questão do IPVA, da conta de água, conta de energia. Todas essas ações a gente vai fazer no primeiro dia de mandato”, declarou.