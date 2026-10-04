Vídeo: Dilma Rousseff é vaiada durante votação em BH

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi vaiada e alvo de manifestações contrárias neste domingo (4/10), durante a votação do primeiro turno das eleições em Belo Horizonte. Ela votou no Colégio Santa Marcelina, na Região da Pampulha, acompanhada do sobrinho Pedro Rousseff (PT), candidato a deputado federal por Minas Gerais. A passagem pelo local também foi marcada pela presença de apoiadores, que reagiram aos protestos com gritos em defesa da petista.

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Dilma chegou à escola pela manhã e, do lado de fora, foi recebida com abraços e cumprimentos de eleitores favoráveis ao PT. Já dentro do colégio, enquanto aguardava na fila para votar, ouviu vaias e manifestações de grupos contrários a ela e ao partido. Em resposta, apoiadores entoaram o coro "olê, olê, olê, olá, Dilma, Dilma".

O ambiente ficou tenso durante a permanência da ex-presidente no local. Houve discussão e empurra-empurra entre pessoas que acompanhavam a movimentação. Ela não conversou com a imprensa antes de sair.

Vestida de vermelho, Dilma reagiu às vaias com risadas. A ex-presidente mantém domicílio eleitoral na capital mineira e retornou ao Brasil nesta semana para participar da votação. Atualmente, ela mora em Xangai, na China, onde preside o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira ligada ao grupo Brics.

Nascida em Belo Horizonte, Dilma foi a primeira mulher a ocupar a Presidência da República. Ela deixou o cargo em 2016, após o processo de impeachment. Dois anos depois, disputou uma vaga no Senado por Minas Gerais, mas não foi eleita.

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A votação deste domingo ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília. No primeiro turno, os eleitores escolhem presidente, governador, dois senadores e representantes para a Câmara dos Deputados e as assembleias legislativas.