Eleições 2026: Votação na Bahia tem 'empurra-empurra' para fugir de filas
Vídeo mostra confusão no maior ponto de votação do estado; eleitores queriam garantir que não pegariam as longas filas que se formavam na rua
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Um 'empurra-empurra' marcou o início da votação no maior colégio eleitoral da Bahia neste domingo (4/10). Imagens registraram o momento em que eleitores se aglomeraram para entrar no Colégio Estadual Luiz Viana, em Salvador, e fugir das longas filas que se formavam na rua antes mesmo da liberação dos locais de votação.
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???? AGORA: Eleitores se EMPURRAM na entrada do Colégio Estadual Luiz Viana, em Salvador (BA), durante a abertura dos portões.— Lopez (@Zack_lope) October 4, 2026
O local é o MAIOR ponto de votação da Bahia e reúne mais de 16 mil eleitores neste primeiro turno. https://t.co/qVxxKMu9hd
O ponto de votação concentra mais de 16 mil eleitores. A confusão ocorreu porque as pessoas queriam garantir que não pegariam as filas para votar. Apesar do tumulto, os portões foram abertos no horário previsto, às 8h, e ninguém ficou ferido.
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O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo. Os eleitores escolhem deputados estaduais, deputados federais, dois senadores, governador e presidente da República.
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Para votar, é importante conferir o local com antecedência, separar um documento de identificação e saber a ordem dos cargos na urna. Para este dia de votação, mais de 200 cidades da Bahia terão Lei Seca. O transporte por ônibus intermunicipais, ferry boat e lanchinhas será gratuito no estado.