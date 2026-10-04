Urna é substituída por suspeita de tecla '3' colada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma urna eletrônica foi substituída na manhã deste domingo (4/10) em uma seção eleitoral de Candelária (RS), após a tecla de número "3" ser danificada. A Justiça Eleitoral informou que o incidente ocorreu por volta das 8h30 na seção 33, localizada na Escola Eveline da Fonseca.

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Segundo Rodrigo Collar, chefe do Cartório Eleitoral do município, a suspeita é que cola tenha sido usada de forma intencional no equipamento, o que causou o travamento da tecla. O problema impedia que os eleitores concluíssem a votação, já que o botão não respondia aos comandos.

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Uma equipe do Cartório Eleitoral e o juiz Celso Roberto Mernak Fialho Fagundes foram ao local para avaliar a situação. A votação foi brevemente paralisada para a troca do aparelho por uma urna de contingência, sendo normalizada pouco depois. No total, 550 eleitores votam na seção.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Rio Grande do Sul (TRE-RS) garantiu que os votos registrados na urna danificada antes da substituição não serão perdidos. As forças policiais não precisaram ser acionadas para a ocorrência, de acordo com a Brigada Militar.

A Justiça Eleitoral abrirá uma investigação para apurar as circunstâncias do problema e confirmar se houve interferência deliberada no equipamento.

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