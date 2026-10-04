Pabllo Vittar responde internauta sobre Flávio Bolsonaro: 'No inferno'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Pabllo Vittar chamou atenção ao responder um um apoiador de Flávio Bolsonaro (PL) em uma publicação na qual a cantora declarava voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A interação ocorreu na noite de sábado (3/10) e movimentou as redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um seguidor escreveu no post da artista: "O lugar do Flávio tá garantido". "No inferno", respondeu Pabllo.

Leia Mais

A publicação original era um vídeo em que a cantora aparece fazendo o "L", símbolo da campanha de Lula. Como trilha sonora, a postagem usava um trecho da música "Vai Dar PT", uma parceria com MC Carol.

A artista já havia demonstrado seu apoio a Lula em outras ocasiões. Pabllo Vittar até se apresentou na posse do presidente, em 2 de janeiro de 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia