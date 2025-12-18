Marçal sobre Flávio: 'É o Bolsonaro que a gente sempre quis'
Flávio compareceu a um evento de mentoria do influenciador Pablo Marçal, onde fez uma espécie de oração junto do público presente e ouviu palavras de apoio
compartilheSIGA
(FOLHAPRESS) - Depois de se reunir com empresários paulistas nesta quarta-feira (17), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compareceu a um evento de mentoria do influenciador Pablo Marçal, onde fez uma espécie de oração junto do público presente e ouviu palavras de apoio à sua candidatura para o Planalto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Até a publicação deste texto, o vídeo da participação de Flávio no evento não tinha sido divulgado nas redes sociais de ambos, mas foi enviado pela assessoria do influenciador. Candidato a prefeito nas últimas eleições municipais de São Paulo, Marçal foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral em mais de uma ação, mas ainda cabe recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
- PL conta com candidatura de Flávio Bolsonaro para impulsionar eleição de deputados e senadores
- Quaest: maioria acha que Bolsonaro errou ao indicar Flávio para Presidência
Ambos fizeram uma espécie de oração junto ao público. Em sua fala, Marçal fez várias referências à campanha eleitoral e chegou a dizer que ia para a guerra junto a Flávio. Tanto o discurso de Marçal quanto o de Flávio no evento foram marcados por tom fortemente religioso, o influenciador chegou a dizer inclusive que não se tratava de um ato político, mas de um ato profético.
"Nós clamamos e bendizemos, nós visualizamos, ó Deus, o senhor protege ele, subindo essa rampa no Planalto. Ele tomando aquela faixa de volta, que nós não aceitamos afronta nessa nação", disse Marçal durante essa fala de oração, em que a todo momento se dirigia a Deus.
Leia Mais
Em um desses momentos disse que Deus teria prometido que "garotos jovens se levantariam para liderar essa nação" e que o senhor "vai colocar ele [Flávio] nessa cadeira".
"As portas estão abertas para você, nós vamos para a guerra juntos eu acredito verdadeiramente neste coração aqui", disse. "E se você estiver tomando pancada, nós vamos tomar juntos."
Disse ainda que "sem querer magoar o Jair, mas esse é o Bolsonaro que a gente sempre quis".
Marçal também disse a Flávio, que como "alguém ceifou a possibilidade" de o pai dele fazer aquilo que ele tinha que fazer, Flávio tinha que seguir "a frequência daquilo que foi chamado".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Flávio agradeceu Marçal pelas palavras e o abraçou. Em sua fala ao público, disse acreditar que era uma missão de Deus e que se tratava de uma "guerra espiritual".