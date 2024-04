Cantora falou sobre o romance em participação no Sabadou com Virginia (SBT)

O jogador de futebol Polidoro Junior, 27, assumiu que ficou com Pabllo Vittar, 30, e foi vítima de ataques homofóbicos nas redes sociais neste domingo (21). Em participação no Sabadou com Virginia (SBT), a cantora revelou, sem citar nomes, que havia ficado com um jogador de futebol.





O jogador de futebol confirmou a informação ao Léo Dias. "Cara, vi o que tu publicou lá. Não tem muito o que falar. A Pabllo, adoro ela, minha amiga, muito gostosa para deixar passar, né?", disse em áudio enviado ao jornalista.





Com a confirmação, ele foi alvo de comentários homofóbicos em suas últimas fotos no Instagram. "Tinha que ser da base do São Paulo mesmo para gostar de linguiça", disse um. "É... está difícil saber quem é quem! Todo o cuidado está sendo pouco", indicou outra. "Ele faz aula de balé, mas diz que luta karatê", disparou um terceiro.





Diante dos ataques, alguns fãs sugeriram que o famoso bloqueasse suas publicações e criticaram a postura preconceituosa. "Se eu fosse esse homem, trancaria os comentários porque os homofóbicos estão nervosos", apontou um. "O que me impressiona é a garotada de 15 anos vindo deixar vários comentários homofóbicos e transfóbicos, que falta de educação que está tendo nas casas", salientou outro.

Pabllo Vittar também foi citada nas fotos do jogador após o affair ser confirmado. "O bom gosto da Pabllo", brincou um. "Pabllo nunca erra", reforçou outro. "Não sei quem tem mais sorte, você ou a Pabllo", opinou um terceiro.





Polidoro tem 27 anos, é zagueiro e está atualmente sem clube. O atleta começou a carreira profissionalmente no São Paulo -sua última equipe foi a francesa US Ivry, na qual jogou entre 2022 e 2023. Ele tem passagens por times como Boavista, São Caetano, Portuguesa e o grego GS Kallithea.