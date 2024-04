Ludmilla fez sua segunda apresentação no Coachella na noite do último domingo (21/4)

Ludmilla fez sua segunda apresentação no Coachella na noite desse domingo (21/4). Durante o show, foi exibido uma imagem polêmica no telão, com a frase "Só Jesus expulsa o tranca rua das pessoas".

Muitos fãs acompanharam a transmissão do show ao vivo pelo YouTube e a mensagem rapidamente circulou em redes sociais.





O nome da cantora e o termo “tranca rua” - entidade de religiões de matrizes africanas responsável pela limpeza astral - ficou em primeiro lugar nos trending topics do X e a atitude desagradou muitos fãs da cantora.

“A intolerância religiosa escancarada no show da Ludmilla no Coachella”, digitou um internauta.

“A frase ‘só Jesus expulsa tranca rua das pessoas’ é de uma tristeza, uma falta de conhecimento enorme e um preconceito enraizado tão grande. Tranca rua é entidade dos caminhos, ele abre mas tb fecha caminhos pros seus filhos, uma entidade tão justa. Quem tem tranca ruas tem tudo”, publicou outra pessoa.

“INTOLERÂNCIA RELIGIOSA É CRIME!

Exu Tranca Ruas além de uma entidade de religiões afro, também é parte da história do nosso país!”, pontuou outro perfil.

Pronunciamento

Na manhã de hoje (22/4), a cantora rebateu as acusações. Segundo Ludmilla, a cena havia sido retirada de contexto e, na verdade, a ideia da sequência exibida era mostrar a realidade de uma favela

“Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar pra falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe”, começou escrevendo.

“Hoje tiraram do contexto uma das imagens do vídeo do telão do show em Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos anos, querendo reescrever o significado dele, e me colocando em uma posição que é completamente contrária a minha”, continuou.

“Esse vídeo foi feito por uma fotógrafa/videomaker negra e periférica, para que tivesse um olhar de dentro para fora! Não me coloquem nesse lugar, vocês sabem quem eu sou e de onde eu vim. Não tentem limitar para onde eu vou", finalizou a artista.