Ludmilla é a 1ª artista negra sul-americana a bater 2 bilhões de streams

Ludmilla ultrapassou a marca de 2 bilhões de visualizações no Spotify (foto: Reprodução/ Instagram)



A cantora Ludmilla quebrou mais um recorde em sua carreira. No domingo (01/05), a artista chegou à marca de 2 bilhões de streams no Spotify, se tornando a primeira negra sul-americana a realizar o feito. “Sou a primeira cantora negra da América Latina a acumular 1 bilhão de streams só no Spotify, hoje são mais de 1,5 bilhão de plays nas plataformas”, comemorou Ludmilla em sua conta no Twitter.



Sou a primeira cantora negra da América Latina a acumular 1 bilhão de streams só no Spotify, hoje são mais de 1.5 bilhão de plays nas plataformas. Meus clipes somam 2.5 bilhões de views, Rainha da Favela ficou meses entre as músicas mais tocadas. São os números que falam! %u2014 LUDMILLA %uD83C%uDFCD (@Ludmilla) October 19, 2021



A faixa mais tocada no último mês foi “Socadona”, com a participação do jamaicano Mr. Vegas, com mais de 38 milhões de plays. Em segundo lugar vem “Café da Manhã”, com Luiza Sonza, com 37 milhões, e em terceiro a música “Maldivas”, composição feita em homenagem à esposa, a ex-BBB Bruna Gonçalves, com 17 milhões de reproduções.





Ludmilla, natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ganhou visibilidade com o funk, mas revolucionou o mercado do pagode com o projeto “Numanice”, garantindo o posto de vídeo musical solo mais visto de 2021 feito por uma cantora pop brasileira. Hoje ela representa não apenas a periferia e a negritude, mas também o público LGBTQIA.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz