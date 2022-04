Negra, careca e gay, Marta Sobral aponta discriminação no esporte

Em entrevista ao canal Clube da VIP, no YouTube, a jogadora da era de ouro do basquete brasileiro Marta Sobral afirmou que existia preconceito da mídia e das empresas com as jogadoras negras do time. O resultado era o favorecimento de jogadoras brancas, como Hortência e Paula. “Infelizmente as portas se abriram para algumas e para outras não.”





Na entrevista do Clube Vip, a conversa partiu da participação de Marta em uma edição da revista Playboy publicada em dezembro de 1991. A jogadora não foi capa da edição, o que levantou o questionamento se o fato de ela não ocupar esse local de destaque não foi devido ao preconceito. Até a adição em que Marta participou, de número 197, as capas estreladas por mulheres negras foram apenas três.

A jogadora também contou que nunca ganhou em dólar como as companheiras de time, Paula e Hortência, e fechava os contratos com valores suficientes para manter a si e sua família.

"A gente sabia que existia um preconceito. As empresas, por exemplo, sempre chamavam elas para fazer as campanhas e nós, as negras, não. Éramos 12 atletas, cinco titulares. Sei do meu valor. Não falo isso para desmerecer, elas têm o valor delas, mas eu sempre soube que a Paula e a Hortência ganhavam muito dinheiro, e a gente não”, disse Marta na entrevista ao canal Clube VIP.





Marta lembrou que Hortência e Paula recebim um número maior de convites para campanhas publicitárias e entrevistas. Atualmente, Hortência conquistou o posto de apresentadora da Rede Globo, ao lado de Dayane dos Santos, a única esportista negra a conquistar a vaga.