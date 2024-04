Com show marcado no Brasil, a artista seguiu a drag queen brasileira Pabllo Vittar no Instagram

A um mês do show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, fãs especulam detalhes sobre a apresentação, que promete ser a maior da carreira da “rainha do pop”. Nesta quarta-feira (3/4), a cantora pode ter dado uma dica ao público ao seguir a drag queen Pabllo Vittar no Instagram.

Isso porque durante a turnê “Celebrations”, que comemora 40 anos de carreira da artista, Madonna costuma receber convidados especiais em uma sessão que celebra o “ballroom” da comunidade LGBTQIA+. Cardi B, Diplo, Donatella Versace, Arca, FKA Twigs, David Harbour, Julia Garner e Stella McCartney são alguns dos nomes que já se juntaram à cantora no palco.

Além de cantores, atores e estilistas, a norte-americana frequentemente convida drag queens famosas para participar dessa parte da turnê, como Aquaria, Detox, Plane Jane e Manila Luzon, conhecidas por concorrerem no reality show “RuPaul's Drag Race”. Pabllo Vittar é a drag queen mais seguida do mundo nas redes sociais e pode representar o Brasil no show no país.





e quando a Pabllo Vittar for a Ballroom bitch do show da Madonna em Copacabana?



o mundo vai sentir a onda de calor LGBTQIA+ pic.twitter.com/LsHZ2KqJ63 — BCharts (@bchartsnet) April 3, 2024

Até então, a única brasileira que Madonna seguia na plataforma era a carioca Anitta. As duas colaboraram no dueto “Faz Gostoso”, faixa presente no álbum da estadunidense intitulado “Madame X”, lançado em 2019. A parceria prévia indica que Anitta também pode ser uma convidada de Madonna para a apresentação.

No dia 21 de março, a cantora fez um post no X, antigo Twitter, que foi interpretado por uma parcela do público como referente ao show da Madonna. A artista disse: “Vocês, fãs, conseguem alcançar o impossível. Sério, é incrível. Tem algo rolando. Infelizmente, não posso revelar... mas saibam que vocês são incríveis".

Apesar das especulações dos internautas estarem causando burburinho nas redes sociais em antecipação ao show da diva pop, nenhuma informação foi confirmada oficialmente até o momento. O evento acontece de forma gratuita no dia 4 de maio.