A 10 dias da eleição, Pabllo Vittar garante: 'Vai dar PT'

Pabllo Vittar no Lollapalooza, em março, com a 'toalha do Lula' (foto: Reprodução) A 10 dias do 1° turno das eleições, Pabllo Vittar demonstrou nas redes sociais que os ânimos estão cada vez mais exaltados pelo resultado. A drag queen já declarou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, nesta quinta-feira (22/9), reforçou sua posição na disputa.









VAI DAR PT %u2764%uFE0F %u2014 Pabllo Vittar (@pabllovittar) September 23, 2022







Pabllo Vittar faz campanha para Lula

Vale lembrar que Pabllo Vittar tem sido uma das artistas que mais incentivam a candidatura de Lula. Logo em março, a cantora levantou uma bandeira com o rosto do candidato durante o Lollapalooza, quando a Justiça eleitoral ainda não permitia este tipo de campanha.





A drag ainda participou do jingle do petista e frequentemente tem demonstrado apoio ao candidato durante seus shows, com símbolos do petista, como o “L” e a música “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.

Em entrevista ao Estado de Minas, no Festival Sarará , a cantora apontou que os artistas devem compartilhar seu posicionamento político. “É importante se posicionar politicamente para que a gente preserve o direito da população”, afirmou.