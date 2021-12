Pabllo Vittar quer cantar na posse de Lula: 'Com um belo vestido vermelho'

Pabllo declara voto no ex-presidente Lula (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) Pabllo Vittar afirmou, nesta terça-feira (14/12), que tem o sonho de cantar na posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso ele vença as eleições presidenciais de 2022.

A drag queen falou sobre a importância do ex-presidente em sua infância e demonstrou confiança no retorno do político à Presidência do Brasil. As declarações foram feitas durante entrevista ao Splash UOL.

“Ele não sabe, mas fez parte da minha infância e da minha vida. Cresci com Bolsa Família, no MST, projetos que ele proporcionou. É uma referência para mim. Acredito muito na mudança que ele pode trazer, com muita fé e sabedoria”, disse. "Ano que vem é Lula. Estou muito feliz que a gente vai sair desse buraco infernal", afirmou.

Durante a conversa, Pabllo também ressaltou a importância de celebridades se posicionarem politicamente no Brasil.

"Artistas se posicionarem é um dever. É a influência do bem contra o mal. Se Deus quiser, estarei na posse do Lula. Quero receber um convite formal! Cantarei com um belo vestido vermelho", afirmou.

Apesar de ainda não dizer que é pré-candidato às eleições, Lula vem participando de uma agenda eleitoral. O ex-presidente está na liderança em todas as pesquisas divulgadas até o momento.