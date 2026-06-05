Flávio Bolsonaro lança novo jingle de campanha feito com IA; assista

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou nesta sexta-feira (5/6), em seu perfil do Instagram e no perfil oficial do PL, um novo jingle para a pré-campanha produzido com Inteligência Artificial, intitulado “Vem com Fé”.

Na publicação, o parlamentar associou a mensagem da música à esperança e à superação dos desafios enfrentados pelo país.

Na legenda da publicação, Flávio escreveu: “Quem tem fé não perde a esperança em dias melhores. O Brasil enfrenta desafios enormes, mas também carrega a força de um povo que não desiste, que trabalha, que sonha e que acredita. Quando a fé permanece viva, a esperança encontra o caminho. E é dela que nasce a coragem para seguir em frente e transformar o futuro. Aumenta o som e vem com fé. Vem pro PL. Vem com Fé que o Brasil vai melhorar.”

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Novo jingle de Flávio

A equipe de Flávio também já lançou outros jingles de campanha, como "Com o pé direito o Brasil tem futuro" e o funk "Zero Um, novo capitão", ambos também feitos com IA.