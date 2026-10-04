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RECADO AOS FIÉIS

Padre Marcelo Rossi faz o 'L' e brinca: 'Nem minha mãe sabe o voto'

Sacerdote foi às urnas e publicou um vídeo que viralizou; um gesto com as mãos foi interpretado por seguidores como um apoio político a Lula

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
04/10/2026 11:13 - atualizado em 04/10/2026 11:28

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Padre Marcelo Rossi faz o 'L' e brinca: 'Nem minha mãe sabe o voto'
Padre Marcelo Rossi viraliza ao fazer o sinal de &#39;L&#39; com a mão após votar, gerando debate sobre seu posicionamento político crédito: Redes sociais

O padre Marcelo Rossi publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (4/10), após votar. O sacerdote afirmou que estava exercendo sua cidadania e brincou ao dizer que nem a própria mãe sabia em quem ele iria votar.

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O que chamou a atenção, no entanto, foi o sinal de “L” que o padre fez com as mãos ao pronunciar a frase. O gesto foi suficiente para que o vídeo fosse compartilhado com a interpretação de que ele teria votado em Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Nas imagens publicadas, o padre aparece chegando ao seu local de votação, onde cumprimenta outros eleitores e espera pacientemente na fila. Bem-humorado, Marcelo Rossi também brincou com uma placa que batia em sua cabeça, devido à sua altura de 1,95 m, e com a foto de seu documento de identidade.

Fiéis presentes no local aproveitaram o momento para tirar fotos com o religioso e se emocionaram com sua presença. Ao sair, ele comentou que “foi rapidinho”, posou para mais fotos ao lado de policiais e desejou bom trabalho aos profissionais que atuavam nas Eleições 2026.

A postagem sobre a importância de votar foi acompanhada da legenda: “Amados, exercendo minha cidadania!!! A ALEGRIA DO SENHOR É NOSSA FORÇA”.

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Nos comentários, internautas reagiram com mensagens como “FEZ O L”, “É Lula! Parabéns, Padre Marcelo Rossi!” e “O PADRE FAZENDO O L”. Alguns seguidores também destacaram que a publicação reunia 13 imagens.

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