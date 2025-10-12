Padre Marcelo Rossi antes e depois do tratamento contra depressão

Por outro lado, Marcelo Rossi nunca se afastou do diálogo com a cultura popular. Cantou com artistas como Belo, Simone Mendes e Gusttavo Lima. Suas parcerias mostram que a fé pode se comunicar sem perder sua essência. Ele acredita que evangelizar é também construir pontes — e a música é uma das mais poderosas. Foto: reprodução de video