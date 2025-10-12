Galeria
Padre Marcelo Rossi antes e depois do tratamento contra depressão
-
Internautas que acompanham a rede social do Padre e veem a sua trajetória em celebrações elogiaram a evolução do sacerdote. "Deus não nos abandona nunca! Nem nos momentos difíceis", citou um usuário. "Você é minha inspiração desde criança", enalteceu outro. Foto: Instagram Padre Marcelo
-
Uma outra boa notícia é que a paróquia onde o Padre Marcelo Rossi começou sua trajetória sacerdotal receberá um empreendimento de R$ 250 milhões. O terreno onde ficava a cúria da Arquidiocese de Santo Amaro foi demolido, mas a Paróquia do Perpétuo Socorro e Santa Rosália será mantida como uma fachada ativa. Foto: reprodução/Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
-
A decisão de manter a igreja no terreno reflete um respeito à memória religiosa e à comunidade local. Afinal, foi naquela paróquia que Marcelo Rossi deu os passos iniciais no ministério "Sagrada Família" e passou a celebrar suas primeiras missas, começando a tocar corações com sua fé vibrante. Foto: reprodução/missalis
-
O local demolido funcionava como a estrutura administrativa da Arquidiocese, reunindo setores pastorais, serviços internos e apoio às paróquias da região. No terreno de 5 mil metros quadrados, serão construídas duas torres residenciais com cerca de 234 unidades. Foto: reprodução/google maps
-
-
O projeto, desse modo, promete revitalizar a região sem apagar sua memória. Uma prova de que fé e desenvolvimento urbano podem caminhar juntos — com respeito à memória e moradias acessíveis e infraestrutura moderna. Foto: reprodução/google maps
-
Paulista da capital, Marcelo Mendonça Rossi nasceu em 20 de maio de 1967. Cresceu em uma família católica tradicional. Desde pequeno, demonstrava sensibilidade e carisma. Antes de se tornar padre, foi professor de Educação Física e serviu ao Exército. Foto: reprodução
-
Sua juventude foi marcada por perdas familiares que o levaram a questionar o sentido da vida — e foi justamente nesse momento que a fé começou a florescer de forma transformadora. Foto:
-
-
A vocaÃ§Ã£o de Padre Marcelo surgiu apÃ³s uma experiÃªncia profunda de reconexÃ£o espiritual. Em 1994, foi ordenado sacerdote pela Diocese de Santo Amaro. Desde o inÃcio, seu estilo carismÃ¡tico e acolhedor atraiu multidÃµes. Ele nÃ£o apenas pregava â?? ele tocava coraÃ§Ãµes. Seu lema: â??Evangelizar com alegria e ousadia". Foto: reproduÃ§Ã£o/facebook
-
Desde os anos 2000, Padre Marcelo se faz presente na televisão, rádio e internet. Programas como Santa Missa em Seu Lar e participações em talk shows levaram sua mensagem a milhões de brasileiros. Ele usa os meios de comunicação como ferramentas de evangelização — com leveza, profundidade e carisma. Foto: reprodução/facebook
-
O padre, aliás, transformou a música religiosa no Brasil. Com álbuns como Músicas para Louvar ao Senhor e Ágape Musical, vendeu mais de 11milhões de CDs e levou a fé para as paradas de sucesso. Foto: reprodução
-
-
Suas canções são orações cantadas, que embalam momentos de cura, esperança e reconciliação. Ele mostrou que espiritualidade também pode ser vibrante e acessível. Foto: divulgação
-
Por outro lado, Marcelo Rossi nunca se afastou do diálogo com a cultura popular. Cantou com artistas como Belo, Simone Mendes e Gusttavo Lima. Suas parcerias mostram que a fé pode se comunicar sem perder sua essência. Ele acredita que evangelizar é também construir pontes — e a música é uma das mais poderosas. Foto: reprodução de video
-
Como um dos maiores representantes da Renovação Carismática Católica, ele trouxe uma nova linguagem à Igreja. Com louvores, gestos, danças e orações espontâneas, aproximou os jovens da fé. Sua missão é clara: evangelizar com entusiasmo, sem perder a profundidade da doutrina. Foto: reprodução/instagram
-
-
O Padre Marcelo, aliás, foi o idealizador e responsável pela construção do Santuário Theotókos – Mãe de Deus, em 2011. Localizado na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo, é um dos maiores templos católicos do Brasil e foi pensado como um espaço de acolhimento espiritual para milhares de fiéis. Foto: reprodução/facebook
-
A construção começou em 2006 e foi marcada por momentos simbólicos, como quando o próprio Padre Marcelo operou um trator para iniciar as obras — com direito a risos e uma pequena confusão com os controles, segundo ele mesmo contou com bom humor. Foto: reprodução/padremarcelorossi.com
-
Seus eventos se tornaram verdadeiros encontros de fé. Missas celebradas em estádios, parques e no Santuário Mãe de Deus reúnem milhares de fiéis em comunhão. Ele acredita que a fé deve ser vivida em comunidade — e seus encontros são prova viva disso. Foto: reprodução/facebook
-
-
Com livros como Ágape, Kairós e Metanoia, Padre Marcelo se tornou um dos autores mais vendidos do Brasil. Suas obras misturam espiritualidade, psicologia e reflexões sobre o cotidiano. Cada página é um convite à transformação interior. Ele escreve como quem conversa — e por isso, toca tão fundo. Foto:
-
Todo esse sucesso ficou em segundo plano quando, em 2016, Marcelo teve que enfrentar uma depressão profunda e chegou a mostrar sua precariedade física à época. Em meio à fama e às multidões, viveu momentos de solidão e fragilidade. Foto: reprodução/instagram
-
Com coragem, compartilhou sua dor publicamente, mostrando que até os líderes espirituais enfrentam batalhas internas. Sua recuperação foi marcada por fé, terapia e resiliência — e hoje ele é símbolo de superação. Foto: divulgação
-
-
Em fevereiro de 2024, Padre Marcelo voltou à Cachoeira Paulista (SP), onde foi empurrado do altar durante uma missa em 2019. Em uma celebração na comunidade Canção Nova, emocionou os fiéis ao dizer que não fala mais do “empurrão”, mas sim do “levantar”: símbolo de superação espiritual e física. Foto: Reprodução/Canção Nova
-
Desde o incidente, Padre Marcelo adotou uma rotina de exercícios e cuidados com a saúde. Sua mudança física chamou atenção nas redes sociais, com muitos se referindo a ele como “crossfiteiro real” ou “padre bombado”. Ele afirma que o novo estilo de vida é fruto de fé, disciplina e recuperação emocional. Foto: reprodução/X
-
Padre Marcelo lançou recentemente o livro "Alma Ferida, Alma Curada", onde compartilha reflexões sobre dor, cura e espiritualidade. Em entrevista, ele também comentou sobre a situação na Palestina e sua amizade com outros religiosos como Padre Reginaldo Manzotti. Foto: reprodução/facebook
-
-
Entre frases que tocam o coração, estão: "A diferença faz você ser doce. A dor ser humilde. A luta ser forte. Mas somente Deus faz você prosseguir"’. Essa é apenas uma das frases que marcaram sua trajetória. Padre Marcelo tem o dom de transformar palavras em bálsamos. Seus ensinamentos são simples, mas profundos — e continuam inspirando gerações. Foto: reprodução/padremarcelorossi.com